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馬斯克X平台又出新招 收集用戶「生物辨識資訊」

前身是推特的社群平台「X」更新隱私政策，收集用戶生物辨識資訊。示意圖。（法新社）

前身是推特的社群平台「X」更新隱私政策，收集用戶生物辨識資訊。示意圖。（法新社）

2023/09/01 00:06

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）入主社群媒體「X」（前名「推特」）後，頻頻提出新政策，X公司近日更新隱私政策，將收集的用戶數據新增加一種：生物特徵。

《彭博》8月31日報導，X公司在更新版隱私政策中說，「在您同意的基礎上，我們或許會收集並且使用您的生物辨識資訊，用於安全、保護和辨識目的。」X公司未定義他們認為哪些資料屬生物辨識資訊，不過其他企業以此名詞形容從個人臉部、眼睛和指紋收集到的資料。X公司一名代表證實這項新政策的改變。

社群媒體公司收集用戶資料和如何運用這些資料，包括銷售根據個人興趣、網路搜尋歷史量身訂做的廣告，長期以來受到全球各地用戶和主管機關的批評。去年買下X的馬斯克曾說，他的首要工作其中一項就是取消X上身分不實的帳號，推動更多用戶使用「藍勾勾」驗證帳號。

X公司說，生物辨識功能開放優質帳號，可選擇提供身分證和照片，多加一層身分驗證，站方可藉此將選擇使用生物辨識的帳號與真正的使用人連結，「也將有助於X打擊冒充他人的企圖，讓此平台更安全。」此外，X也打算收集用戶工作、教育經歷等，來推薦可能的工作機會，讓雇主找到潛在的人選。

今年7月11日伊利諾州才有一起針對X公司提出的集體訴訟，指控X公司未經同意收集、儲存和使用伊利諾州居民生物辨識數據，「X公司未適當告知在Twitter上互動的（知情或不知情）用戶，會從他們每一張上傳到Twitter包含臉部的照片，收集以及／或者儲存其生物辨識資料」。

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