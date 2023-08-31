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不敢答「習近平」等敏感詞 中國版ChatGPT強制中止對話

中國版ChatGPT的聊天機器人不敢回答「習近平」、「維吾爾族」、「中國青年失業率」等敏感詞的相關提問，一旦涉及，對話就會被強制中止。（路透）

中國版ChatGPT的聊天機器人不敢回答「習近平」、「維吾爾族」、「中國青年失業率」等敏感詞的相關提問，一旦涉及，對話就會被強制中止。（路透）

2023/08/31 21:36

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國多家企業機構的生成式AI（人工智慧）產品獲得政府批准，可上線提供類似ChatGPT的聊天機器人服務。不過，德國之聲（DW）中文網報導，今（31）日搶先推出的百度「文心一言」（Ernie Bot）經過實測後發現，涉及敏感詞如「習近平」、「維吾爾族」、「中國青年失業率」等相關提問，對話就會被強制中止。

中媒新京報、北京日報、澎湃新聞等報導，有11家中企機構的生成式AI大模型機器人產品，已通過中國國家網信辦7月公告的「生成式人工智能服務管理暫行辦法」備案的首批名單，包括百度、抖音、商湯、中科院、百川智能、智譜華章、MiniMax、上海人工智能實驗室等，今起將可正式上線。

其中，百度的「文心一言」、商湯的「商量」（SenseChat）、百川智能科技的「百川大模型」和智普人工智能的「智譜清言」等4家產品已經公開，其中「文心一言」還在今天0時就搶先推出。

不過，據德國之聲中文網報導，實測「文心一言」後發現，在詢問「習近平是誰」、「如何評價習近平」時，用戶在獲得習近平生平簡介之後，就被要求新建對話。提及「台灣獨立」、「維吾爾族」、「中國2023年經濟情況」、「中國青年失業率」等敏感詞時，系統會簡短回答，並終止對話。只有在詢問一般問題，如食譜、大學排名時，機器人才可與用戶持續問答。

中國要求科技公司在向大眾市場發布AI產品之前，必須先提交安全評估並獲得許可，不同於其他國家做法。

中國網友今天曬出實際應用「文心一言」的截圖，其生成文案表現獲多數肯定，但機器人回答問題的負評較多，包括「文心一言」對用戶提問母公司百度的回應防衛性強。如提問：「李彥宏（百度董事長）是資本家嗎？」，得出「這個觀點是錯誤的」，並給予一番解釋指不能簡單將李彥宏歸類為資本家。不過，若提問：「馬化騰（騰訊董事會主席）是資本家嗎？」就取得肯定回答。

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