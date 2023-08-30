拒到新疆「黑暗觀光」 維吾爾人權團體促勿造成挺中種族滅絕印象

新疆艾提尕爾清真寺和一名維吾爾人。（法新社）

2023/08/30 23:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕維吾爾人權益倡議團體「維吾爾人權計畫（UHRP）」30日發表報告，呼籲西方旅行社停止銷售到新疆觀光的套裝行程，指到新疆的觀光行程，會有造成支持中國這些「意在摧毀維吾爾人身分」之政策正常化的印象。

英國《衛報》30日報導，中國政府在新疆的侵犯人權行徑，被一些國家政府認定為構成「種族滅絕」，總部設於美國華府的非營利「維吾爾人權計畫」指出，「當前在東突厥斯坦（新疆）的現狀，沒有哪一點符合旅遊公司和產業界致力於保障、賦權於在地社區的承諾」。

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這份報告以「種族滅絕遊覽」為標題，點出7家西方旅遊公司提供的2023年到2024年8個涉及新疆的套裝行程，大多數用「絲路之旅」行銷，在新疆吐魯番、喀什、烏魯木齊等地停留，也有安排到阿克蘇，人權研究員之前已發現當地設有數座拘禁中心。

有些行程提供「有問題」、「不合常理」的體驗，如造訪「新疆博物館」（又名「新疆維吾爾自治區博物館」）、艾提尕爾清真寺，該組織說，前者助長「國家抹除維吾爾歷史、文化和身分」，而後者大多禁止維吾爾人入內禱告。

針對有的旅行社承諾安排觀光客與「當地維吾爾家庭見面」，該組織指出，在國家控制維穩的環境下，維吾爾人「不可能」能自由拒絕外人到訪其家庭，「而且，維吾爾人家中有外人的存在，向來是監視、利用維族人的一個重要技倆」，意指中國政府2017年要求漢人官員住進維族人家裡的政策。

報告說，到發生人道悲劇的地方旅遊，稱為「黑暗」或「災難」觀光，與旅遊是為了休閒的普遍概念背道而馳；遊客到新疆所見到的只是「中國政府允許的」維族人身分，「中國政府留下的公開表述之維族身分，僅是為了海外、國內遊客所用的商業化和剝削」。該組織資深研究員薩茲耶夫斯基（Henryk Szadziewski）說，「在違反人道的犯行仍在持續之際，廣告和舉辦到維吾爾人地區旅遊所造成的政治映像是災難性的」。

衛報指出，在該報詢問對這份報告的回應後，被報告點名的旅行社Intrepid Travel和Goway都撤下新疆的套裝行程和相關網頁。Intrepid Travel發言人說，該公司致力於確保符合道德的供應鏈管理；另一家旅行社Bamboo Travel說「Bamboo Travel不支持中國政府壓迫維吾爾人，我們絕不會明知還故意提供會傷害、危害中國新疆當地人的服務」。

今年7月5日維吾爾人在土耳其斯坦堡參加反中示威。（路透檔案照）

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