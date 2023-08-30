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中國造假又一樁！ 英國出版商踢爆：1年來4500篇科技論文遭撤稿

中國一向被視為是論文造假最嚴重的地區，總部位於英國倫敦的科學期刊出版商辛達維（Hindawi）近日透露，過去1年來中國科技論文被撤稿約4500篇。（擷取自網路）

中國一向被視為是論文造假最嚴重的地區，總部位於英國倫敦的科學期刊出版商辛達維（Hindawi）近日透露，過去1年來中國科技論文被撤稿約4500篇。（擷取自網路）

2023/08/30 16:44

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國一向被視為是論文造假最嚴重的地區，甚至有頗具規模的論文工廠，總部位於英國倫敦的科學期刊出版商辛達維（Hindawi）近日透露，過去1年來中國科技論文被撤搞約4500篇。

根據中國《財新網》8月29日報導，從2022年8月底至今年8月下旬將近1年的時間，有近4500篇主要作者來自中國單位的論文，已被辛達維旗下期刊撤稿，遭撤稿的論文範圍涵蓋生物醫學、生物工程、地球科學、計算機科學、神經科學等領域。

辛達維於1997年在埃及開羅成立，2021年被世界3大期刊出版商之一美國約翰威立（John Wiley & Sons）收購。

報導說，辛達維的這批撤稿論文，問題主要集中在：報告對象的範圍差異、所報告的研究描述存在差異、數據可用性與所描述的研究之間存在差異、引用不當、文章中包含不連貫、無意義和/或不相關的內容，以及操縱同行評審。

其中大部分撤稿論文發表於「特刊」（Special Issue）。特刊是期刊針對某特定主題所進行的徵稿，集中發表在期刊某1期，或連續多期。從出版流程上，特刊主要用客座編輯負責，學術界也時有質疑客座編輯的門檻低而權力大。

辛達維旗下期刊尤其是特刊的異常出版情況，在1年前引起了母公司約翰威立的注意。2022年9月約翰威立公開表示，發現大規模「論文工廠」的情況，主要是發現了客座編輯的欺騙行為，從而導致特刊的低劣內容泛濫。2023年4月，約翰威立開始暫停辛達維所有的特刊出版，並進行內容自查。

另據「大紀元時報」報導，這並非中國科技論文首度被踢爆，出現因造假被撤稿的情況。今年5月9日，科學界最具影響力的《科學》雜誌發表題為「虛假論文問題正變得觸目驚心」的文章，披露了科學界論文造假泛濫現象。

該文章指出，醫學期刊《恢復性神經病學和神經科學》主編、德國神經心理學家薩貝爾（Bernhard Sabel）分析了約5000篇論文後發現，2020年發表的神經科學論文，約有34%疑似為虛假或者抄襲作品；在醫學論文裡，這個比例達24%，這些數字遠遠大於10年前。

薩貝爾表示：「我可以確定地說，中國是造假最嚴重的地區，中國的論文造假儼然已成為1個頗具規模的行業，你如果去查看那些被撤回的論文，或觀察一下已公開的虛假論文，你會發現大部分來自中國。」

英國《金融時報》今年3月報導，中國論文造假比比皆是，並且形成了1個產業，這可能破壞中西方的學術交流與科研合作。

報導說，一些獨立學者正在對中國的研究成果進行審查。曾就職於紐西蘭梅西大學的心理學家比姆勒（David Bimler）發現，吉林大學有150篇生物醫學論文使用了相同的幾個數據集，他得出結論：那裡有1個論文工廠。

比姆勒說，對中國虛假研究的審查，加劇了西方和中國學術機構之間的不信任，「來自中國的垃圾太多了，研究人員私下承認，如果論文來自中國，他們就不會閱讀。科學家沒有時間確定什麼是垃圾，什麼不是」。

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