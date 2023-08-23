紐時：反中情緒抬頭 美多州限制中國經濟聯繫

美國商務部長雷蒙多即將訪問中國進行「建設性討論」；但包括佛羅里達州及德州等近24州提出限制中國公民交易法令，反中情緒抬頭，專家認為這些措施將令美中關係更複雜，並可能招致報復。（路透資料照）

2023/08/23 10:46

〔中央社〕美國商務部長雷蒙多即將訪問中國進行「建設性討論」；但包括佛羅里達州及德州等近24州提出限制中國公民交易法令，反中情緒抬頭，專家認為這些措施將令美中關係更複雜，並可能招致報復。

美國商務部22日發布聲明，雷蒙多（Gina Raimondo）將在27至30日前往北京、上海與中國高階官員及美國商界領袖會晤，雷蒙多期待就美中商業關係、美國企業面臨挑戰與潛在合作領域等議題進行建設性討論。

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紐約時報22日報導，就在華盛頓試圖重啟與中國的緊張關係之際，美國各州走向反中情緒，制定或頒布旨在切斷與北京經濟聯繫的規定。

包括佛羅里達州、德州、猶他州和南達科他州在內的近24個以右翼為主的州提出或頒佈限制中國人購買土地、建築和房屋的立法。其中一些法律可能會比聯邦層面的法律更加苛刻。

凱易律師事務所（Kirkland & Ellis）專注於國際貿易和國家安全問題的律師曼古索（Mario Mancuso）說：「我們在各州看到的這種轉變是相對較新的，它正在增強。」

自2021年以來，各州一直緊縮限制措施。此前，一家生產動物飼料主要成分的中資在北達科他州建造一座玉米加工廠的計畫遭到強烈反對，美國空軍今年以該工廠靠近美國軍事基地為由，表示中國的參與對國家安全構成威脅，當地官員因此取消了該項目。

德州議員也曾提議擴大2021年頒佈的一項禁令，禁止由與中國有直接關係的投資者出資開發基礎設施項目，並禁止中國公民和公司購買土地、房屋或任何其他房地產。

南達科他州長諾姆（Kristi Noem）也一直在推動立法，審核和調查外國投資者購買、租賃和轉讓農業用地的情況。

另美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）今年5月簽署法案，禁止中國公司或公民購買或投資，距離軍事基地和煉油廠、液化天然氣碼頭及發電廠等關鍵基礎設施一定範圍內的房產。

但佛羅里達州這一針對中國施加特殊限制的法案，目前在聯邦法院受到質疑。專家們憂心這些措施可能會使美中關係複雜化，並可能招致報復。

前財政部官員路德維格森（J. Philip Ludvigson）說：「你可能想對中國採取強硬態度，但如果你沒有真正考慮到可能的二階和三階效應，你最終可能會損害州收入和房地產市場，同時也無法實際解決國家安全問題。」

國際貨幣基金組織（IMF）中國部前負責人普拉薩（Eswar Prasad）說：「北京官員對美國國家和州層面對中國投資抱有敵意感到非常擔憂，認為這是反中情緒上升的又一個跡象。」除了聯邦政府限制對中投資，中國政府尤其擔心州級限制也將激增。

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