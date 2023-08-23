巴基斯坦纜車纜索斷裂吊空中 15小時後8乘客全獲救

2023/08/23 04:21

〔中央社〕巴基斯坦山區今天早上驚傳纜車纜索斷裂事故，導致8名乘客整天困在高山峽谷中，經過15個多小時的磨難後，8名乘客深夜全部獲救。

路透社報導，巴基斯坦官員表示，纜車上一條纜索在早上7時左右斷裂，有7名孩童及1名教師困在這輛纜車中，當時他們正前往巴塔格蘭（Battagram）偏遠山區一處學校。巴塔格蘭位於首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）以北約200公里處。

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救援官員卡達克（Shariq Riaz Khattak）在現場告訴路透社，這輛纜車困在山谷中間，距離地面約274公尺，在其中一條纜索斷裂後，只剩另一條纜索懸吊著纜車。

不過法新社、美聯社、BBC和CNN都報導8名乘客包括6名學童和兩名大人。

巴基斯坦看守總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）在過去稱為推特（Twitter）的社群媒體X發文表示：「所有孩童都成功且安全地獲救。軍方、救援部門和當地民眾合作無間地完成這項偉大的工作。」

當局先派出直升機營救，在纜車懸盪空中將近12小時後救下兩名孩童，但隨著夜幕降臨，直升機被迫返回基地。

然後救援人員設法讓纜索拉住纜車，以免纜車墜落山谷，同時用空中飛索將其他6名乘客一一救下地面。

法新社報導，巴基斯坦緊急服務機構Rescue 1122人員費齊（Bilal Faizi）表示：「救援行動已完成，兩名大人最後獲救。」

這起救援行動引發舉國關注，民眾群聚在電視機前，當地媒體播出的畫面顯示一名緊急救援人員在小纜車近處從直升機纜索垂吊下來，纜車上乘客擠成一團。1120823

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