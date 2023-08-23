加拿大再槓Meta！杜魯道批：封鎖新聞罔顧野火災民安全

加拿大總理杜魯道痛批Meta封鎖野火相關新聞，「將利潤置於人民安全之上」。（美聯社）

2023/08/23 06:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕科技巨頭Meta本月初宣布下架加拿大臉書（Facebook）與Instagram（IG）的新聞內容，反制該國即將上路的「線上新聞法」（Online News Act）。在加拿大野火持續肆虐之際，Meta仍因不願付費使用新聞，在加國封鎖旗下各平台新聞。加拿大總理杜魯道21日痛批Meta「將利潤置於人民安全之上」。

加拿大官方最新數據顯示，自上週末以來，加國西北地區（Northwest Territories）和卑詩省已有約6萬人接到疏散令。救災人員表示，Meta的禁令讓民眾更難接收到野火的最新消息與救援資訊。

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杜魯道在記者會上表示，從長遠來看，臉書封鎖新聞內容的舉措「不利於民主」。他強調，在緊急情況下，最新的本地訊息比以往任何時候都更加重要，臉書卻將企業利潤置於人民安全之上，這種行徑「令人難以置信」。

杜魯道指責，與其讓新聞從業人員獲得公平報酬，Meta選擇封鎖加拿大新聞。他說：「是時候讓我們對臉書這樣的企業抱持更大期望了，這些公司從加拿大人身上賺了數十億美元」。

加國6月22日通過「線上新聞法」，要求數位平台須就新聞內容獲取的流量及營收，付費給媒體機構，否則將面臨具約束力的仲裁，新法將在批准後180天內生效。法案通過後，臉書和IG的母公司Meta隨即宣布在臉書及IG上封鎖加拿大新聞，Google也宣布將採取類似行動來抵制這項法律。加國政府隨即反擊，宣布將停止向臉書和IG購買廣告。

一些自野火逃離的民眾向加國媒體抱怨，這項禁令讓他們無法分享有關火災的重要資訊。美國有線電視新聞網（CNN）報導，Meta發言人表示，加拿大人依然可以從臉書與IG上，獲取來自政府官方、緊急服務機構與非政府組織的消息；雖然Meta停止在加拿大提供新聞服務，但該公司仍致力於提供技術應用。

Meta已啟用一項名為「平安通報站」（Safety Check）的新功能，用戶可透過點擊按鍵來更新個人的安全狀態，讓親友知道他們是否免於野火的威脅，截至18日已有5萬5000人使用該工具，將自己標記為「平安」。

科技巨頭Meta本月初宣布下架加拿大臉書與Instagram的新聞內容，反制該國即將上路的「線上新聞法」。（路透檔案照）

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