野火肆虐仍封鎖新聞 杜魯道痛批Meta只顧自身利益

加拿大總理杜魯道痛批，Meta在野火肆虐之下，仍持續封鎖社群平台的新聞內容。（美聯社、路透；本報合成）

2023/08/22 20:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕科技巨頭Meta於1日宣布將下架加拿大臉書（Facebook）與Instagram（IG）的新聞內容，反制該國即將上路的《線上新聞法》（Online News Act）。在加拿大野火持續肆虐之際，Meta仍因不願付費使用，持續在加國封鎖旗下各平台新聞。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）21日痛批Meta只知賺錢，置人民安全於不顧。

據加拿大官員的最新數據，自上週末以來，加國西北地區和卑詩省（British Columbia）已有約6萬人接到疏散令。救災人員表示，Meta的禁令讓民眾更難接收到野火的最新消息與救援資訊。

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杜魯道在記者會上表示，從長遠來看，臉書封鎖新聞內容的舉措「不利於民主」，他強調，在緊急情況下，最新的本地訊息比以往任何時候都更加重要，臉書卻將企業利潤置於人民安全之上，這種行徑「令人難以置信」。

杜魯道指責，與其讓新聞從業人員獲得公平報酬，Meta選擇封鎖加拿大新聞。他說：「是時候讓我們對臉書這樣的企業抱持更大期望了，這些公司從加拿大人身上賺了數十億美元。」

加國今年6月22日通過《線上新聞法》，要求數位平台須就新聞內容獲取的流量及營收，付費給媒體機構，且新法將在批准後180天內生效。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，Meta發言人表示，加拿大人依然可以在臉書與Instagram上，獲取來自政府官方、緊急服務機構與非政府組織的消息。Meta補充，加拿大的新立法「迫使我們停止訪問新聞內容，以遵守立法，但我們仍致力於提供技術。」

根據Meta說法，該公司啟用了一個名為「安全檢查」（Safety Check）的新功能，用戶可透過點擊按鍵來更新個人的安全狀態，以便讓親友知道他們是否免於野火的威脅，截至18日，已有4萬5000人使用該工具將自己標記為「安全」。

加拿大卑詩省野火迅速延燒。（美聯社）

加拿大總理杜魯道痛批，Meta在野火肆虐之下，仍持續封鎖社群平台的新聞內容。（美聯社）

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