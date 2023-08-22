參加婚禮先付3.4萬禮金？ 賓客跑光讓新娘崩潰拒嫁

加拿大一名新娘要求必須先支付高額禮金才能出席婚禮，結果幾乎所有親友都婉拒出席，導致她氣得在婚禮前緊急喊卡。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2023/08/22 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕近期外國網友突然瘋傳一篇文章截圖，內容為一名加拿大新娘蘇珊（Susan）與未婚夫拚命存錢，只為舉辦夢想中的「奢華婚禮」，然而資金遠不及計畫開支，因此她要求每位賓客得先支付1500元加幣（約新台幣3萬4665元）的禮金，否則就不能出席，然而這樣過分的要求事後被大多數親友拒絕，婚禮也因沒有賓客參加，讓蘇珊氣得拒嫁、隻身一人遠赴南美洲旅行。

綜合外媒報導，這起荒唐的事件發生在2018年，當時一名號稱是新娘蘇珊的表弟，截圖她在臉書抱怨婚禮取消的貼文，接著又被廣大網友瘋傳到各大社群平台而爆紅。據貼文內容指出，蘇珊一直想要舉辦一場「連好萊塢名媛金卡達珊也羨慕」的夢幻婚禮，因此努力存下1.5萬加幣（約新台幣35萬）的結婚基金，然而卻仍不足以支付6萬加幣（約新台幣139萬）的婚禮成本。

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為此，蘇珊與未婚夫決定向親友求助，提出要出席婚禮的賓客得先支付1500美元的禮金才能參加。蘇珊還宣稱，一開始提出禮金要求時，伴娘及未婚夫家人都爽快答應，甚至表示可以提供更多資金，「我們說得很清楚，如果不贊助，就不會受邀參加我們專屬的婚禮。這是一生一次的派對」。然而隨著婚禮日期逼近，竟然只有8名賓客答應提供禮金，就連伴娘和未婚夫家人也都收回承諾。

這讓蘇珊氣得在結婚前4天取消婚禮，更立即和未婚夫分手。事後她還在臉書不斷發文抱怨，指責親友們不願出資幫助她完成夢想，認為自己慘遭背叛，決定不再和親友聯繫，更打算隻身一人前往南美洲旅行，拋下婚禮帶給她的夢魘，「捐錢給朋友到底他X的有多困難？我對你們而言重要嗎？我要徹底切割你們這些（惡毒的）蛇，我現在要一個人過自己的生活了」。

This is the best thing I've ever read. pic.twitter.com/tLQ4HEmpYA — emily （@grumpstorm） August 25, 2018

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