參加婚禮先付3.4萬禮金？ 賓客跑光讓新娘崩潰拒嫁

〔即時新聞/綜合報導〕近期外國網友突然瘋傳一篇文章截圖,內容為一名加拿大新娘蘇珊(Susan)與未婚夫拚命存錢,只為舉辦夢想中的「奢華婚禮」,然而資金遠不及計畫開支,因此她要求每位賓客得先支付1500元加幣(約新台幣3萬4665元)的禮金,否則就不能出席,然而這樣過分的要求事後被大多數親友拒絕,婚禮也因沒有賓客參加,讓蘇珊氣得拒嫁、隻身一人遠赴南美洲旅行。

綜合外媒報導,這起荒唐的事件發生在2018年,當時一名號稱是新娘蘇珊的表弟,截圖她在臉書抱怨婚禮取消的貼文,接著又被廣大網友瘋傳到各大社群平台而爆紅。據貼文內容指出,蘇珊一直想要舉辦一場「連好萊塢名媛金卡達珊也羨慕」的夢幻婚禮,因此努力存下1.5萬加幣(約新台幣35萬)的結婚基金,然而卻仍不足以支付6萬加幣(約新台幣139萬)的婚禮成本。

為此,蘇珊與未婚夫決定向親友求助,提出要出席婚禮的賓客得先支付1500美元的禮金才能參加。蘇珊還宣稱,一開始提出禮金要求時,伴娘及未婚夫家人都爽快答應,甚至表示可以提供更多資金,「我們說得很清楚,如果不贊助,就不會受邀參加我們專屬的婚禮。這是一生一次的派對」。然而隨著婚禮日期逼近,竟然只有8名賓客答應提供禮金,就連伴娘和未婚夫家人也都收回承諾。

這讓蘇珊氣得在結婚前4天取消婚禮,更立即和未婚夫分手。事後她還在臉書不斷發文抱怨,指責親友們不願出資幫助她完成夢想,認為自己慘遭背叛,決定不再和親友聯繫,更打算隻身一人前往南美洲旅行,拋下婚禮帶給她的夢魘,「捐錢給朋友到底他X的有多困難?我對你們而言重要嗎?我要徹底切割你們這些(惡毒的)蛇,我現在要一個人過自己的生活了」。

