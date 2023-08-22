為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

參加婚禮先付3.4萬禮金？ 賓客跑光讓新娘崩潰拒嫁

加拿大一名新娘要求必須先支付高額禮金才能出席婚禮，結果幾乎所有親友都婉拒出席，導致她氣得在婚禮前緊急喊卡。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

加拿大一名新娘要求必須先支付高額禮金才能出席婚禮，結果幾乎所有親友都婉拒出席，導致她氣得在婚禮前緊急喊卡。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2023/08/22 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕近期外國網友突然瘋傳一篇文章截圖，內容為一名加拿大新娘蘇珊（Susan）與未婚夫拚命存錢，只為舉辦夢想中的「奢華婚禮」，然而資金遠不及計畫開支，因此她要求每位賓客得先支付1500元加幣（約新台幣3萬4665元）的禮金，否則就不能出席，然而這樣過分的要求事後被大多數親友拒絕，婚禮也因沒有賓客參加，讓蘇珊氣得拒嫁、隻身一人遠赴南美洲旅行。

綜合外媒報導，這起荒唐的事件發生在2018年，當時一名號稱是新娘蘇珊的表弟，截圖她在臉書抱怨婚禮取消的貼文，接著又被廣大網友瘋傳到各大社群平台而爆紅。據貼文內容指出，蘇珊一直想要舉辦一場「連好萊塢名媛金卡達珊也羨慕」的夢幻婚禮，因此努力存下1.5萬加幣（約新台幣35萬）的結婚基金，然而卻仍不足以支付6萬加幣（約新台幣139萬）的婚禮成本。

為此，蘇珊與未婚夫決定向親友求助，提出要出席婚禮的賓客得先支付1500美元的禮金才能參加。蘇珊還宣稱，一開始提出禮金要求時，伴娘及未婚夫家人都爽快答應，甚至表示可以提供更多資金，「我們說得很清楚，如果不贊助，就不會受邀參加我們專屬的婚禮。這是一生一次的派對」。然而隨著婚禮日期逼近，竟然只有8名賓客答應提供禮金，就連伴娘和未婚夫家人也都收回承諾。

這讓蘇珊氣得在結婚前4天取消婚禮，更立即和未婚夫分手。事後她還在臉書不斷發文抱怨，指責親友們不願出資幫助她完成夢想，認為自己慘遭背叛，決定不再和親友聯繫，更打算隻身一人前往南美洲旅行，拋下婚禮帶給她的夢魘，「捐錢給朋友到底他X的有多困難？我對你們而言重要嗎？我要徹底切割你們這些（惡毒的）蛇，我現在要一個人過自己的生活了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
少子化嚴重！「送一棟房給你」願意結婚生子嗎？網友揭1重點
2023/08/14 21:01

少子化嚴重！「送一棟房給你」願意結婚生子嗎？網友揭1重點
哥倫比亞男稱與布娃娃情人「生3子」 加碼宣布結婚引熱議！
2023/08/07 20:24

哥倫比亞男稱與布娃娃情人「生3子」 加碼宣布結婚引熱議！

小港擁溼地公園 低公設比電梯華廈夯
準公公愛面子逼她貸款辦婚禮 未婚夫擁300萬卻一毛不付
2023/07/31 23:12

準公公愛面子逼她貸款辦婚禮 未婚夫擁300萬卻一毛不付
舊愛超有風度！男自爆曾與新娘交往 內容反被大讚「最佳伴郎」
2022/10/19 20:18

舊愛超有風度！男自爆曾與新娘交往 內容反被大讚「最佳伴郎」

山道猴子爆紅！網友讚嘆白皙皮膚
丈夫好友喝喜酒包6600嫌太少 新娘怒罵厚臉皮上網討拍反被酸
2022/06/18 16:44

丈夫好友喝喜酒包6600嫌太少 新娘怒罵厚臉皮上網討拍反被酸
加拿大新娘婚禮喊卡 發厭世文怨賓客不付3.6萬元禮金
2018/08/28 00:28

加拿大新娘婚禮喊卡 發厭世文怨賓客不付3.6萬元禮金
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播