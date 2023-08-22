加州店主懸掛彩虹旗遭槍殺 嫌犯與警駁火身亡

1名民眾前往被害人卡爾頓位於加州箭頸湖的服飾店獻花。（法新社）

2023/08/22 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國警方21日確認1名男子上週槍殺了1名加州店主，只因她在箭頸湖（Lake Arrowhead）的服飾店門口，懸掛象徵LGBTQ+族群的彩虹旗。警方發言人透露，該起謀殺案正朝仇恨犯罪方向進行調查。

據《NBC NEWS》報導，聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）治安官迪庫斯（Shannon Dicus）21日在記者會上表示，兇嫌崔維斯（Travis Ikeguchi）18日先是對服飾店的彩虹旗「大聲辱罵」，隨後竟開槍射殺了66歲的店主卡爾頓（Laura Ann Carleton）。

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犯案後，崔維斯步行逃離了卡爾頓的服飾店，並在當天稍晚與圍捕員警駁火。治安官迪庫斯指出，崔維斯手持1把未註冊的半自動手槍，朝多輛巡邏車開槍，遭員警回擊後射殺。

迪庫斯補充，崔維斯應是單獨犯案。但迪庫斯仍強調，當局將查明、確保整起犯罪事件與任何仇恨團體無關。

1名警方發言人稍早向NBC記者透露，該事件正朝仇恨犯罪方向進行調查；但21日的記者會上，迪庫斯並未對此詳細說明。

據了解，27歲的崔維斯曾在多個社群平台發表批評LGBTQ+族群及執法部門的貼文。加州州長紐松（Gavin Newsom）20日譴責了這起槍擊事件，稱其是「絕對令人震驚的」。

紐松在「X」（Twitter）上寫道：「如此令人厭惡的仇恨，在加州絕無立足之地。」

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