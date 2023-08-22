沒有悔意！美國未成年正妹開車害死兩人 被判兩項無期徒刑

美國現年19歲的少女開車故意造成車禍害死兩人，被判兩項無期徒刑，至少要坐牢15年才能假釋。（圖擷自@LawCrimeNetwork推特）

2023/08/22 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州現年19歲的少女希里拉（Mackenzie Shirilla），去年7月開車時故意造成車禍，導致男友和朋友共兩人死亡，由於她在犯案後毫無悔意，凱霍加郡法院法官14日判處謀殺罪成立後，21日下午宣判刑期為兩項無期徒刑，至少要坐牢15年才能假釋。

據俄亥俄州地方電視台《News 5 Cleveland》報導，希里拉的行為害死了20歲的男友魯索（Dominic Russo），以及19歲少年弗拉納根（Davion Flanagan），死者的家屬在法庭上傷痛欲絕，懇請法官判處希里拉至少服刑30年才能假釋。

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法官羅素（Nancy Margaret Russo）表示，她能理解人們希望宣判最嚴厲的刑罰，但她認為並不適當，畢竟希里拉肯定是要在監獄裡待上15年，不會有任何意外。

據了解，希里拉當時將車子加速到時速160公里，撞向一處倉庫牆壁導致車上兩人喪命。羅素指出，即使希里拉當下打算一起死掉，也不會影響到她殺人的罪嫌，「輕生未遂並不能成為謀殺案的辯護理由。」

檢方透露，希里拉在案件審理期間沒有悔意，仍然參加演唱會和大學派對。希里拉的母親則辯稱是自己鼓勵女兒去這些活動，因為她需要一些快樂來暫時忘卻傷痛。

希里拉本人則眼眶含淚為自己所造成的傷害道歉，辯護律師也提交了她在少年觀護所表現良好的證明，但最終還是無法說服法官，被判兩項無期徒刑。

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