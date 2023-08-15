面臨無期徒刑！美未成年正妹開車害死2人 被判謀殺罪痛哭流涕

美國現年19歲少女開車時故意造成車禍，導致2名乘客死亡，被判謀殺罪成立後當庭痛哭流涕。（圖擷自@wkyc推特）

2023/08/15 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州現年19歲的少女希里拉（Mackenzie Shirilla），於去年開車時故意造成車禍，導致車上2名乘客死亡，凱霍加郡法院法官14日判處她謀殺罪成立，最高將面臨無期徒刑，希里拉當庭痛哭流涕。

據《UPI》報導，2022年7月31日，希里拉開著豐田Camry轎車行駛在一處工業園區，車上載著20歲的男友魯索（Dominic Russo），以及19歲少年弗拉納根（Davion Flanagan）。

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不過，現場監視器影面顯示，希里拉途中加速到時速160公里，衝出道路撞向一處倉庫牆壁，使得魯索和弗拉納根喪命，希里拉則獨自存活，由救援人員破壞車輛脫困。

希里拉事後供稱，她對車禍前發生什麼事已毫無記憶，委任律師也辯解她並非故意造成車禍，而是像許多青少年一樣開車時不慎失去控制。

然而，專家經過調查後發現，豐田轎車油門當時被踩到底，而且沒有任何剎車跡象，還有證據顯示希里拉和男友魯索時常爭吵，因此檢方指控希里拉故意加速釀成事故，法官經過4天的審理後裁定少女犯下兩項謀殺罪。

據了解，法院將於本月21日宣判刑期，希里拉最高將面臨無期徒刑，但有機會在服刑15 年後假釋。

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