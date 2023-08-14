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夏威夷野火釀百死 居民怒斥「照常戲水旅客」：腦子在想什麼？

美國夏威夷州茂宜島（Maui，又譯毛伊島）8日發生逾百年來最致命野火災情，死亡人數在持續上升，截至周日（8/13）恐將突破100人。（歐新社）

美國夏威夷州茂宜島（Maui，又譯毛伊島）8日發生逾百年來最致命野火災情，死亡人數在持續上升，截至周日（8/13）恐將突破100人。（歐新社）

2023/08/14 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州茂宜島（Maui，又譯毛伊島）發生逾百年來最致命野火災情，死亡人數在持續上升，截至週日（8/13）恐將突破100人。外媒指出，許多倖存的當地居民陸續返回被燒成焦黑一片的家園，然而正當他們帶著哀痛清點罹難人數之際，卻震驚發現居然仍有旅客在海灘上戲水，痛斥宛如兩個平行世界。

綜合外媒報導，夏威夷第二大島茂宜島在8日，因天乾物燥與強風助長下讓野火蔓延多處，進而爆發史上最嚴重的自然災害，死亡人數超過希洛（Hilo）海嘯的61死。官員指出，目前已有93人不幸罹難，同時也警告隨著搜救人員帶著尋屍犬，前往重災區海濱城鎮拉海納鎮（Lahaina Town）持續搜索燒毀的房屋和車輛，死亡人數可能還會再攀升，預計會突破100人。

另據英國廣播公司（BBC）報導，昔日風光明媚、歷史悠久的度假勝地拉海納鎮，許多地方幾乎在快速延燒的火勢燒成毀成瓦礫廢墟，不少倖存者表示，因當時並未接獲警報，讓許多人倉皇跳海逃生。事後，許多居民回到茂宜島整理家園、哀傷清點罹難人數和提供DNA樣本辦認失蹤親人，竟震驚看到不少旅客仍在島邊的海灘上戲水。

當地居民蘇菲（Sophie Long）受訪時指出，「我們的人在3天前才在這片水域中喪生，但在隔幾天後，這些到訪旅客居然也在同一片水域裡游泳」，為此她痛斥，「這充分說明了他們經歷這一切後的心思，以及我們現在的心情寫照」。她還強調，沒有任何一個夏威夷人會在如此悲慘的情況下「游泳、浮潛、衝浪」，「沒有人會在這樣的悲劇中玩樂，像沒有發生事情一樣繼續過日子」。

蘇菲直指，「現在如同有兩個平行世界的夏威夷，我們居住的夏威夷，以及他們（旅客）住的夏威夷」。另外根據官方估計，延燒拉海納各地的火勢，已造成超過2200棟建築物受損或破壞，不但造成55億美元（約新台幣1734億）的損失，更讓成千上萬人無家可歸。

此外，茂宜島的當地官員已要求非必要旅行的人離開，同時要求其他人取消前往茂宜島的旅遊計劃。報導指出，旅遊業損失將對夏威夷的經濟造成重大衝擊，根據夏威夷旅遊局的數據，觀光是2019年最大的單一私人資本來源，1040萬人次遊客總共帶來180億美元（約新台幣5674億）消費金額，據悉茂宜島就佔了其中的1/3。

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