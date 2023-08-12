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邊境重新開放？傳北韓將撤回滯留中國數百名留學生

多名消息人士指出，目前滯留在北韓駐華大使館內宿舍的數百名北韓留學生，之後將被送返北韓。圖為示意圖。（路透）

多名消息人士指出，目前滯留在北韓駐華大使館內宿舍的數百名北韓留學生，之後將被送返北韓。圖為示意圖。（路透）

2023/08/12 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕多名消息人士指出，目前滯留在北韓駐中國大使館內宿舍的數百名北韓留學生，之後將被送返北韓。

《韓聯社》引述多名消息人士指出，數百名滯留在北韓駐中國大使館的北韓留學生將被送回，有消息人士指出，預計時間點會是在下週二，人數則是大約300至400名。據指目前已有部分學生抵達遼寧丹東，並先住在北韓領事辦公室安排的地方。

不過也有消息人士指出，這些留學生之後將先從北京前往丹東，之後再乘坐火車或巴士回國。另在吉林延邊朝鮮族自治州違規營業的餐廳工作人員，也將和留學生們一同回國。

報導提到，北韓本月19至26日將派100多名選手前往哈薩克參加國際跆拳道世界錦標賽，據指選手將先後經丹東和北京，在駐中國大使館宿舍休息一晚後，再乘飛機前往哈薩克。有消息人士認為，將北韓代表團送往中國的火車或大巴，將接回北韓留學生和餐廳工作人員。

報導指出，北韓撤回在中國滯留人員，以及派遣代表團參加跆拳道錦標賽，將是新冠疫情爆發後，北韓與中國間時隔3年8個月的人員跨境流動，外界也關注北韓是否以此為契機全面開放邊境。不過北韓邊境即使開放了，外國人的入境禁止措施應該也不會立刻被解除。

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