德軍採購官當俄國間諜 權限可接觸機密電戰情資

德國南部一處基地6月間開放日展示的愛國者系統。（法新社檔案照）

2023/08/11 22:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國檢方日前逮捕一名德國軍事採購官，涉嫌為俄羅斯傳遞情報，德國媒體11日披露，這名德軍官員的工作負責電子作戰系統的採購，有接觸高度敏感資訊的權限。

《法新社》引述德國《明鏡週刊》、《時代週報》網站11日報導，這名德國「聯邦國防軍裝備、資訊技術與支援處（BAAINBw）」雇員Thomas H被捕後，更多有關他間諜活動的細節也隨之曝光。他的工作負責採購先進電子作戰系統，包括偵察和干擾敵方無線電通信系統，以及阻斷敵方雷達和防空系統等科技。

請繼續往下閱讀...

另外，他在任職單位也處理德國菁英部隊陸軍特種部隊司令部的裝備，特種部隊向來裝備最新、最現代的武器系統。

《明鏡》引述安全事務圈消息，指Thomas H有「有廣泛的權限」，可接觸有關聯邦國防軍電子作戰力的機密情資以及相關計畫。通常只有通過安全檢查的人才能取得這樣的權限。

德國檢方9日宣布破獲這起間諜案，根據德國隱私權法律，僅公布嫌犯名為Thomas H，指他今年5月主動找上在柏林的俄羅斯大使館和波昂的領事館，提出願意向俄方傳遞情報。德國國內情報機關「聯邦憲法保護局（BfV）6月才警告，在俄羅斯對烏克蘭進行全面侵略之際，要警惕「來勢洶洶的俄國情報刺探活動」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法