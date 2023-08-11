俄軍4枚飛彈濫轟烏克蘭住宅 8歲男童不幸罹難

烏克蘭西部伊凡-法蘭科夫地區的一處民宅遭到俄軍飛彈擊中，一名8歲小男孩不幸喪生。（擷取自推特@Gerashchenko_en）

2023/08/11 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方表示，俄羅斯今（11）日朝烏克蘭西部地區發射了4枚匕首（Kinzhal）飛彈，其中1發被攔截，餘下則打中了住宅與民用設施，並導致1名8歲的小男孩喪生。

《法新社》報導，烏克蘭空軍在聲明中表示：「一枚Kh-47導彈在基輔地區被摧毀。其餘飛彈攻擊了機場附近地帶。民用設施和基礎設施遭受轟炸，其中一枚飛彈擊中了住宅區。」

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烏克蘭檢察單位則指出，有一發飛彈打中了伊凡-法蘭科夫地區（Ivano-Frankivsk）的一處民宅，導致一名小男孩不幸身亡，「飛彈擊中了科洛米亞區（Kolomyia）一棟私人住宅附近，那裡住著一家人，有三個孩子。一名8歲的男孩因而喪生。有關其餘受害者的資訊，目前還在確認中。」

Russian ballistic missile strike hit a home in Ivano-Frankivsk region, a child died - Prosecutor General's Office of Ukraine



An 8-year-old boy died as a result of the attack. Information about other victims is currently being checked.



Terrorist state continues terrorizing… pic.twitter.com/ZLqXLPnupi — Anton Gerashchenko （@Gerashchenko_en） August 11, 2023

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