俄軍4枚飛彈濫轟烏克蘭住宅 8歲男童不幸罹難

2023/08/11 21:07

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍方表示,俄羅斯今(11)日朝烏克蘭西部地區發射了4枚匕首(Kinzhal)飛彈,其中1發被攔截,餘下則打中了住宅與民用設施,並導致1名8歲的小男孩喪生。

《法新社》報導,烏克蘭空軍在聲明中表示:「一枚Kh-47導彈在基輔地區被摧毀。其餘飛彈攻擊了機場附近地帶。民用設施和基礎設施遭受轟炸,其中一枚飛彈擊中了住宅區。」

烏克蘭檢察單位則指出,有一發飛彈打中了伊凡-法蘭科夫地區(Ivano-Frankivsk)的一處民宅,導致一名小男孩不幸身亡,「飛彈擊中了科洛米亞區(Kolomyia)一棟私人住宅附近,那裡住著一家人,有三個孩子。一名8歲的男孩因而喪生。有關其餘受害者的資訊,目前還在確認中。」

Russian ballistic missile strike hit a home in Ivano-Frankivsk region, a child died - Prosecutor General's Office of Ukraine



An 8-year-old boy died as a result of the attack. Information about other victims is currently being checked.



Terrorist state continues terrorizing… pic.twitter.com/ZLqXLPnupi