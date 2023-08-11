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天花板隨時掉落！印度公務員自保 戴「安全帽」上班

印度一間政府辦公室的員工戴安全帽上班，以防遭天花板砸到。（擷自每日郵報）

印度一間政府辦公室的員工戴安全帽上班，以防遭天花板砸到。（擷自每日郵報）

2023/08/11 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕印度一間政府辦公室年久失修，在幾個月前，就有一名員工被掉落的天花板砸到，差點受傷。員工們在工作時會佩戴「安全帽」，以防止天花板的石板掉落，砸到他們的頭部。

每日郵報報導，一間位於印度特倫甘納邦賈格蒂亞爾區（Jagtial district﹐in Telangana）的發展辦公室裡，員工們都要戴著安全帽坐在辦公桌。辦公室的環境殘破不堪，牆壁看起來像幾十年沒粉刷過，天花板及牆壁的灰泥都剝落了，甚至有的已完全脫落，還露出了磚塊。由於季風大雨影響，導致原本就髒亂的辦公室，更出現了潮濕及漏水情況，甚至有「蝙蝠」住在天花板上。

員工每次上班，都將面臨天花板坍塌導致腦損傷的風險，幾個月前，就有一名員工被天花板砸到頭部，險些受傷。當地報導稱，員工們一直要求搬到更安全的建築去。

但諷刺的是，6月時特倫甘納邦政府在電視上，還讚揚新創的現代化辦公室及工廠，並配文「政府在不到10年的時間裡實現了一個世紀的發展」。事實上，即使是首都新德里的政府辦公室，環境也都令人堪憂。

不過，稅務部門官員納拉西姆哈穆蒂（K.Narasimhamurthy）對此表示，該部門是向村民提供網路及建設基礎設施，員工們很快就會搬到另1棟大樓。

員工上班都有遭受頭部損傷的風險。（擷自每日郵報）

員工上班都有遭受頭部損傷的風險。（擷自每日郵報）

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