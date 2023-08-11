中國大媽不聽勸 魚鱗壩打卡遭大水沖走釀7死

中國大媽不聽勸阻，在中國雅安魚鱗壩拍水中廣場舞，突然河水暴漲，釀成事故。（圖擷取自微博）

2023/08/11 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川雅安市的魚鱗壩為當地著名打卡景點，9日傳出11位60多歲大媽不顧當地居民阻攔，堅持拍攝在水中跳廣場舞的畫面，認為「這樣比較美」，不料河水暴漲將大媽們沖走，釀7死4傷悲劇，而相關單位表示，此事故並非上游開閘門突然洩洪導致。

綜合中媒報導，中國四川雅安雨城區的魚鱗壩可以降低河水流速，具減少流水沖刷堤壩等功能，因很像一片片的魚鱗，成為著名網紅景點。當地9日傳出意外事故，一群60多歲的遊客正在打卡拍照，卻因溪水暴漲來不及逃生，正在開心拍照的遊客，直接被河水沖走。

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據報導，遇難的是11位60多歲的當地大媽，這群大媽慕名而來，當時看到這裡風景優美，更提議要到河道中拍攝，有不少當地居民勸說，因不知道何時會漲水，不要進去河道，11位大媽卻堅持在水上跳廣場舞比較美，最後被洪水淹沒帶走，大媽們在水裡呼聲求救，其他民眾則因水流湍急，不敢貿然下水救援，釀成7死4傷的慘劇。

魚鱗壩非風景區，而是當地的水利設施，因現在為一年中降雨量最大的汛期，所以暫停施工才沒放置護欄。至於此次事故發生的原因，是否是上游開閘門放水導致，相關部門表示，上游洩洪是會向各單位分發通知的，因此不存在突然洩洪的情況。

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