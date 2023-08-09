杜蘇芮影響暴雨洪災 北京市統計33死、18失蹤

北京市政府今召開新聞發布會表示，北京市遭遇歷史罕見大暴雨，截至8月8日24時止，有33人死亡、18人失蹤，至少5.9萬間房屋倒塌，此次洪澇災害造成近129萬人受害。（圖擷自「北京日報」微博）

2023/08/09 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕受杜蘇芮颱風影響，7月29日至8月2日這段期間北京遭遇暴雨，北京市政府今召開新聞發布會表示，北京市遭遇歷史罕見大暴雨，截至8月8日24時止，有33人死亡、18人失蹤，至少5.9萬間房屋倒塌，此次洪澇災害造成近129萬人受害。

綜合中媒報導，北京市政府今上午召開防汛救災工作情況新聞記者會，北京市委常委、市政府常務副市長夏林茂在表示，截至8月8日24時止，全市因災害死亡有33人，多由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成，其中救援犧牲5人，還有18人失踪、包括1名救援人員。

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夏林茂指出，這次洪澇災害造成近129萬人受害，有5.9萬間房屋倒塌，嚴重損壞房屋達14.7萬間，農作物受損面積為22.5萬畝；目前這些災害損失仍是階段性數據，實際造成財產損失持續統計中。

「北京市遭遇歷史罕見特大暴雨」夏林茂提及，據氣象監測數據顯示，單站降雨量突破歷史極值，昌平區王家園水庫降雨745毫米，是北京地區有儀器測量記錄140年以來的最大降雨量，地質災害監測數據更記錄到更高極值，降雨量在1000毫米以上的有3個點位，700毫米以上的達51個點位，全市平均降雨量為331毫米，83個小時的降雨量達到常年全年降雨量的6成。

夏林茂說，「我代表北京市委市政府向因公犧牲和不幸遇難者表示沉重哀悼，向他們家屬表示最誠摯慰問。」據報導，記者會現場全體起立為遇難者默哀。

記者會現場全體起立為遇難者默哀。（圖擷自「央視新聞」微博）

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