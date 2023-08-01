「北京最貴」悉曇酒店傳遭沖毀 河北受災嚴重

今日位於最嚴重受災區門頭溝，被譽為「北京最貴」的悉曇酒店傳出遭沖毀，斷水斷電。河北也傳出嚴重災情，急需大量船隻疏散民眾。（圖擷取自微博）

2023/08/01 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕截至今（1）日早上，北京受杜蘇芮、卡努颱風影響造成的暴雨和洪水已釀11死、27人失蹤。今日位於最嚴重受災區門頭溝，被譽為「北京最貴」的悉曇酒店傳出遭沖毀，斷網斷電。河北也傳出嚴重災情，急需大量船隻疏散民眾。

綜合中媒報導，門頭溝區地區7月31日平均降雨量超過了400毫米，山區緊急轉移5000人左右。此外，當地的永定河水位暴漲，淹沒部分道路，一些房屋和車輛被沖走。31日晚間則有網友在社群媒體求救，稱被困在北京門頭溝的悉曇酒店，聯外道路被洪水沖垮，酒店內斷網斷電也沒熱水，照片則顯示酒店內部和景觀區全被沖壞。所幸有媒體今日上午聯繫到酒店工作人員表示，目前當地通訊已恢復，酒店內人員正在撤離。

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門頭溝區政府官網指出，北京悉曇酒店位於北京市門頭溝區潭柘寺鎮紫暘山莊內，佔地約20000平方公尺，以山景、園景和全景為賣點，景觀更由日本造園大師野村勘治設計，耗時8年斥資數億完成，去年四月剛剛試營業，房價從6000到上萬元人民幣不等。

河北涿（ㄓㄨㄛˊ）州市也傳出嚴重災情，官方統計，截至今日上午10點，涿州全市受災人數達13萬人，透過「涪城一號」衛星7月31日晚間拍攝的衛星影像顯示，涿州境內多條河流流量顯著增大，大片農田被淹，道路也被洪水阻斷。涿州大量房舍被淹沒，當地警方則稱，目前需要大量船隻轉移受災民眾，涿州全市停水，部分停電。

而稍早更傳出位於涿州的「中圖網倉儲中心」附近的膠帶廠洩露有毒氣體，救援隊因有毒氣體持續洩露無法靠近，急需有防毒設備的救援隊。

透過「涪城一號」衛星7月31日晚間拍攝的衛星影像顯示，河北涿州境內多條河流流量顯著增大，大片農田被淹，道路也被洪水阻斷。（圖擷取自微博）

涿州大量房舍被淹沒，當地警方則稱，目前需要大量船隻轉移受災民眾，涿州全市停水，部分停電。（圖擷取自微博）

位於涿州的「中圖網倉儲中心」附近的膠帶廠洩露有毒氣體，救援隊因有毒氣體持續洩露無法靠近，急需有防毒設備的救援隊。（圖擷取自微博）

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