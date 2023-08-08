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    北韓靠駭客立功？路透：入侵俄火箭商後飛彈技術大進步

    外媒報導指出，有北韓駭客先前入侵俄羅斯的主要火箭研發商，且時間至少長達5個月，之後北韓被禁的彈道飛彈計畫就突然獲得進展。圖為北韓射彈示意圖。（路透）

    外媒報導指出，有北韓駭客先前入侵俄羅斯的主要火箭研發商，且時間至少長達5個月，之後北韓被禁的彈道飛彈計畫就突然獲得進展。圖為北韓射彈示意圖。（路透）

    2023/08/08 07:55

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導指出，有北韓駭客先前入侵俄羅斯的主要火箭研發商，且時間至少長達5個月，雖然不清楚駭客竊取哪些資料，但之後北韓被禁的彈道飛彈計畫就突然獲得進展。專家認為，北韓為了獲得關鍵技術，甚至不惜對盟友下手。

    據《路透社》報導，根據該社檢視過的技術證據和資安專家分析，有北韓駭客在2021年底至2022年5月間，花費至少5個月入侵俄羅斯主要火箭研發商「切洛梅設計局」（NPO Mashinostroyeniya）的電腦網路，據指駭客在該局的電腦系統安裝隱秘數位後門程式。《路透社》雖無法確定駭客在入侵期間竊取了多少數據，但在入侵事件發生的幾個月後，北韓原本被禁的彈道飛彈計畫突然獲得數項進展。

    報導指出，最初發現這次入侵事件的是美國網路安全公司「SentinelOne」的安全研究員黑格爾（Tom Hegel），黑格爾的安全分析師團隊發現有「切洛梅設計局」的IT人員意外洩露內部通信才得知這項駭客入侵事件。報導並指兩位獨立電腦安全專家韋弗（Nicholas Weaver）以及泰特（Matt Tait）確認了被曝光的電子郵件的真實性。「SentinelOne」確信北韓是這次駭客攻擊事件的幕後黑手。專家對此表示，這起事件顯示，北韓為了取得關鍵技術，甚至不惜俄羅斯等盟邦下手。

    針對這項消息，目前包含切洛梅設計局、俄羅斯駐華府大使館以及在美國紐約的北韓常駐聯合國（UN）代表團都未回覆置評請求。

    據飛彈專家指出，「切洛梅設計局」常被稱為「NPO Mash」，該機構位於莫斯科郊區小鎮列烏托夫（Reutov），是超高音速飛彈、衛星技術和新一代彈道武器的開發商先驅，在冷戰時期就是俄羅斯太空計劃的主要衛星製造商和巡航飛彈供應商。而自北韓發展能夠打擊美國本土的洲際彈道飛彈以來，北韓對這三個領域也非常感興趣。

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