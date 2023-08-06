中國海警南海射高壓水砲襲菲船 美國不排除啟動防禦承諾

菲律賓指控中國海警在菲律賓船隻向駐南海仁愛暗沙執行補給任務時，使用水砲攻擊。（法新社）

2023/08/06 19:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓6日指控中國海警在南海爭議海域，對其船隻發射高壓水砲，痛批此舉「非法」且「危險」。中國則反控菲國船隻攜帶非法物資不法闖入領海。美國譴責中國此舉威脅地區穩定，不排除依據「美菲共同防禦條約」，對菲律賓啟動防禦承諾。

這起事件發生在5日，當時菲律賓海巡隊正在護送為駐紮在南沙群島仁愛暗沙（Ayungin Shoal）的菲律賓軍事人員運送物資的船隻。菲律賓海巡隊在一份聲明中說：「菲律賓海巡隊隊強烈譴責中國海警，對菲律賓海巡隊的危險行徑和非法使用水砲。」

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菲律賓海巡隊西菲律賓海（南海）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela），指中國海警此舉無視菲律賓海巡隊員和補給船安危，且違反1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）、1972年的國際海上避碰規則（COLREGS）及2016年南海仲裁等國際法。

由於中國在1994年佔領位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）的美濟礁（Mischief Reef），菲國於1999年故意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，做為軍事觀測及宣示主權之用，因此需定期派員前往換班並運送補給。

據央視新聞報導，中國海警局新聞發言人甘羽反控菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府批准，「非法」闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警「依法」實施必要管控，對菲律賓搭載違規建材的船隻進行了攔阻。

甘羽還說，中方敦促菲方立即停止在該海域的「侵權活動」。他並重申，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，中國海警將「依法」在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

美國國務則痛批，中國「一再威脅南海現狀，直接威脅地區和平與穩定」，面對這種「危險舉動」，華盛頓與菲律賓盟友站在一起。

國務院在一份聲明中強調，在包括南海的太平洋地區對菲律賓軍隊、公務船隻或飛機發動武力襲擊，美國將援引1951年「美菲共同防禦條約」（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。

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