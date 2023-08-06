中國海警南海射高壓水砲襲菲船 美國不排除啟動防禦承諾
〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓6日指控中國海警在南海爭議海域，對其船隻發射高壓水砲，痛批此舉「非法」且「危險」。中國則反控菲國船隻攜帶非法物資不法闖入領海。美國譴責中國此舉威脅地區穩定，不排除依據「美菲共同防禦條約」，對菲律賓啟動防禦承諾。
這起事件發生在5日，當時菲律賓海巡隊正在護送為駐紮在南沙群島仁愛暗沙（Ayungin Shoal）的菲律賓軍事人員運送物資的船隻。菲律賓海巡隊在一份聲明中說：「菲律賓海巡隊隊強烈譴責中國海警，對菲律賓海巡隊的危險行徑和非法使用水砲。」
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菲律賓海巡隊西菲律賓海（南海）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela），指中國海警此舉無視菲律賓海巡隊員和補給船安危，且違反1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）、1972年的國際海上避碰規則（COLREGS）及2016年南海仲裁等國際法。
由於中國在1994年佔領位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）的美濟礁（Mischief Reef），菲國於1999年故意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，做為軍事觀測及宣示主權之用，因此需定期派員前往換班並運送補給。
據央視新聞報導，中國海警局新聞發言人甘羽反控菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府批准，「非法」闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警「依法」實施必要管控，對菲律賓搭載違規建材的船隻進行了攔阻。
甘羽還說，中方敦促菲方立即停止在該海域的「侵權活動」。他並重申，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，中國海警將「依法」在中國管轄海域持續開展維權執法活動。
美國國務則痛批，中國「一再威脅南海現狀，直接威脅地區和平與穩定」，面對這種「危險舉動」，華盛頓與菲律賓盟友站在一起。
國務院在一份聲明中強調，在包括南海的太平洋地區對菲律賓軍隊、公務船隻或飛機發動武力襲擊，美國將援引1951年「美菲共同防禦條約」（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。