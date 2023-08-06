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    千年首見！ 斯洛維尼亞洪水 2男子疑遭雷劈身亡已3死

    斯洛維尼亞4日因暴雨引發洪水，重災區卡姆尼克鎮遭淹沒。（美聯社）

    斯洛維尼亞4日因暴雨引發洪水，重災區卡姆尼克鎮遭淹沒。（美聯社）

    2023/08/06 14:16

    〔即時新聞／綜合報導〕位於中東歐、毗鄰阿爾卑斯山的斯洛維尼亞（Slovenia）北部和西部4日遭逢暴雨，引發洪水，造成電力、交通中斷，並有至少3人身亡。

    據《路透》報導，2名荷蘭男子可能被閃電擊中罹難，荷蘭政府確認了死亡事件，但並未透露死因；1名斯洛維尼亞婦女同樣在風雨中身亡，當局仍在調查死因。

    斯洛維尼亞環境局針對大規模洪水發布了紅色警報。氣象專家表示，暴雨將蔓延至南部鄰國克羅埃西亞（Croatia）及波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina），且至少會持續24小時。

    救難人員挺進洪水淹沒地區，並呼籲民眾在道路封閉、無法通行的區域使用橡皮艇；重型直升機疏散了斯科菲亞洛卡鎮（Skofja Loka）的受困民眾，因當地車輛在洪水侵襲下無一倖免。

    「Most pri Komendi」村救援隊長科奇利亞（Roman Kocillija）受訪表示：「我們不僅500年沒見過這樣的洪水，實際上至少1000年沒見過這樣的洪水了。」 他補充水位已達到2公尺。

    斯洛維尼亞北部幾乎所有道路和大部分鐵路網絡都被關閉，約1萬6000戶家庭的電力供應被迫中斷。

    國防部長沙瑞克（Marjan Sarec）指出，軍隊已完成部署，將隨時提供援助。沙瑞克並呼籲重災區卡姆尼克鎮（Kamnik）的居民不要外出，當局已宣布該鎮進入緊急狀態。

    斯洛維尼亞洪災肆虐，房屋、車輛皆蒙受損失。（路透）

    斯洛維尼亞洪災肆虐，房屋、車輛皆蒙受損失。（路透）

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