不忍了！中國河北洩洪說成天災 霸州災民抗議爆衝突

中國河北省霸州市因洩洪而家園盡毀的憤怒災民，昨天到霸州市政府高舉布條抗議，並與在場警察爆發激烈肢體衝突。（圖擷自推特）

2023/08/06 05:59

首次上稿 08/05 23:39

更新時間 08/06 05:59

〔中央社〕因為不滿官媒宣稱是降雨導致淹水，中國河北省霸州市一帶因洩洪而家園盡毀，憤怒災民4日到霸州市政府高舉布條抗議，並與在場警察爆發激烈肢體衝突。霸州官方5日發表公開信，坦承洩洪致災並承諾補償。

請繼續往下閱讀...

綜合中媒報導與社群訊息，河北因為連日暴雨進行洩洪，陸續啟用7處蓄滯洪區吸納洪水。其中，位於霸州的東澱蓄滯洪區於1日凌晨2時啟用。

霸州47個蓄滯洪區村街居民7萬3205人於啟用前一天被官方轉移。其後，蓄滯洪區因為承接源自北京的大清河洪水，淪為一片汪洋。

央視新聞4日早上報導稱，「受降雨影響」，河北霸州市霸州鎮部分村莊2日出現約0.4到4公尺的積水，多名人員被困。

報導並稱，當天下午2時左右，當地消防接警後立即出動兩組水域救援隊伍趕往現場，對各區域被困人員進行分批救援，先後深入4個村莊的村民家中、庭院、胡同、街道等位置，確保不遺漏一人。

據推特網紅「李老師不是你老師」今天發布，洩洪導致霸州市大面積被淹，損失慘重，房倒屋塌，造成數萬人無家可歸、傾家蕩產，卻被新聞報導為暴雨所致。

憤怒的當地村民4日前往政府大樓進行抗議，在現場高舉紅色橫幅布條：「還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致」。

社群訊息顯示，許多災民痛斥公家救援單位只去當地兩小時「擺拍邀功」後就走了，都是民間自組志願隊在救災。

多支網路影片顯示，在場官員與民眾溝通未果，期間制止民眾拍攝反遭嗆「就錄你們」。其後，現場爆發激烈警民衝突，抗議民眾向警方丟擲物品，一群黑衣人手持鎮暴盾牌衝向民眾進行毆打。

多名霸州災民事後在微博發文表示，霸州這邊根本沒有下多少雨，是為了保上游洩洪被淹，大面積農田、工廠被毀，央視竟然說成降雨導致，寒了他們的心。

社群訊息顯示，因為央視稱降雨造成淹水，損失慘重的災民既憤怒又擔憂拿不到補償，因而群起找霸州當局討說法。

事件鬧大後，央視新聞網已下架這一則爭議新聞。

霸州當局今天中午發布「致廣大鄉親們的一封信」試圖平息民憤。

公開信稱，面對異常嚴峻的防汛形勢，霸州東澱蓄滯洪區所有民眾聽從指揮、積極回應，義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲的頑強意志！市委、市政府和全市人民向蓄滯洪區的鄉親們表示「衷心的感謝和崇高的敬意」。

公開信並稱，「你們顧全大局、深明大義，積極配合市委、市政府的避險轉移工作，主動協作、井然有序，連夜從蓄滯洪區及時、有序轉移。正因為有大家的全力支持，我市防汛工作才得以高效有序開展」。

霸州當局並在信中承諾，全面做好受災補償，堅決做到依法快速、公開公正，將鄉親們關心的承包土地上的農作物、專業養殖和經濟林水毀損失；住房水毀損失；無法轉移的家庭農業生產機械、役畜和家庭主要耐用消費品水毀損失等等，依法依規給予補償到位，還有其它特殊情況，按政策給予補償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法