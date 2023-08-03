日本大學美式足球校隊爆「集體呼麻」 警方緊急搜索學生宿舍

日本大學近日爆出校內的美式足球校隊，集體非法吸食並持有大麻的事件。示意圖。（資料照，美聯社）

2023/08/03 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本大學近日爆出校內美式足球校隊集體非法吸食並持有大麻的事件。日媒指出，校方先是在今年7月收到匿名告發，隨即派人展開調查，結果真的在學生宿舍內尋獲可疑的植物片，因此通報警察，東京警視廳也在今（3）日派員前往學生宿舍進行搜索，同時也將一一對校隊成員進行訊問。

綜合日媒體報導，日本大學校長林真理子指出，先前校方接獲匿名檢舉，透露該校的美式足球校隊成員在宿舍吸食大麻，校方隨即展開調查，結果竟真的在學生宿舍內尋獲可疑的植物片。校長表示，他們事後立即通報警方，也全面停止該校隊的活動，同時對所有教練、隊員、工作人員以及退隊成員展開調查。

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報導指出，東京警視聽獲報後立刻展開相關搜查與鑑定，已在今日下午1點依違反大麻取締法，同時派出20名搜查人員進入日本大學位於東京都中野區的學生宿舍，進行徹底搜查。警視廳透露，除了沒收資料外，他們也將一一對美式足球校隊的成員進行訊問，以調查詳細的吸食情形與大麻入手途徑。

事實上，日本大學的美式足球校隊早在5年前，就因為嚴重犯規，而被禁止參加正式比賽，如今好不容易準備再出發，卻又發生學生呼麻的違法情事。另外，日本大學的橄欖球校隊也曾在2020年，也被爆出有隊員因為持有大麻而被逮捕並起訴，該校隊更因此一度被停止社團活動。

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日大アメフト部に大麻疑惑

寮を家宅捜索

警視庁は大麻取締法違反容疑で、日大アメリカンフットボール部寮を家宅捜索した。



Allegations of cannabis involvement in Nihon University American football team; dormitory searched.#日大アメフト部 pic.twitter.com/QTc8RrcHSW — RisingSunReels （@RisingSunReels） August 3, 2023

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