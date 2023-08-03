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    加拿大房仲偷喝賣家冰箱1口牛奶 遭罰52萬、還被公司炒魷魚

    加拿大一名房仲在去年7月被抓到，進入賣家家中等待客戶來看房時，竟私自打開冰箱翻看，更拿出裡面的牛奶偷喝一口，誇張行徑全被監視器給拍下，讓賣家氣得向相關單位告發。示意圖，與新聞事件無關。（資料照，彭博）

    加拿大一名房仲在去年7月被抓到，進入賣家家中等待客戶來看房時，竟私自打開冰箱翻看，更拿出裡面的牛奶偷喝一口，誇張行徑全被監視器給拍下，讓賣家氣得向相關單位告發。示意圖，與新聞事件無關。（資料照，彭博）

    2023/08/03 13:10

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名房仲在去年7月進入賣家家中等待客戶來看房時，竟私自打開冰箱翻看，更拿出裡面的牛奶偷喝一口，再放回原處，然而整個過程全被監視器給拍下，誇張行徑被賣家抓包。事後賣家向相關單位檢舉，讓這名房仲被裁罰2萬加幣（約新台幣46.3萬）和2500加幣（約新台幣5.7萬）的執法費用，甚至因此被公司開除。

    綜合外媒報導，加拿大房仲羅斯（Michele Rose）於去年7月16日，前往一間位在不列顛哥倫比亞省坎盧普斯的賣家家中，準備等待有意看房的客戶到場，就在等待過程中，羅斯趁著四下無人，隨意翻看了賣家的冰箱，當時他看到一瓶牛奶，竟直接拿起來對嘴喝下一口，接著又若無其事地放回去。不僅如此，羅斯還坐在沙發的扶手上，結果不小心把扶手折斷。

    報導指出，羅斯各種誇張的行徑，全被賣家為了照顧小孩而安裝在客廳的監視器給拍下。女賣家富勒頓（Lyska Fullerton）表示，當自己察看監視器時，對羅斯的行為「感到震驚又毛骨悚然」，回家後也迅速將那瓶牛奶直接丟掉，且事後她試圖跟羅斯對質，然而對方卻裝傻回應，於是她便將影片交給當地監管部門告發羅斯的惡行。

    受理此事的不列顛哥倫比亞省金融服務管理局指出，羅斯已違反了《房地產服務法》，因此對他裁罰2萬加幣的罰款，同時還必須支付2500加幣（約6萬台幣）的執法費用。此外，羅斯還遭公司解僱，他事後表示自己「非常不幸」，也知道即便已經跟賣家道歉，但這樣的行為不會被原諒，接下來會好好反省自己犯下的過錯。

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