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    歐盟、挪威、冰島撤銷日本食品進口限制 20日起生效

    歐盟執委會主席馮德萊恩7月13日與日相岸田文雄舉行首腦磋商後，宣佈撤銷日本食品進口限制。（歐新社資料照）

    歐盟執委會主席馮德萊恩7月13日與日相岸田文雄舉行首腦磋商後，宣佈撤銷日本食品進口限制。（歐新社資料照）

    2023/08/03 13:59

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟和挪威、冰島3日撤銷了對日本產食品的進口限制，自2011年福島核事故後首度鬆綁，歐盟執委會的相關命令預計於20日起生效。

    《共同社》報導，福島縣等10縣的部分食品不須再提供「放射性物質檢測證明」，將大幅減輕生產者和出口商的負擔。歐盟和挪威、冰島的限制撤銷後，仍實施進口限制的僅剩中國、南韓、台灣等9個國家。

    10縣分為福島、岩手、宮城、山形、茨城、群馬、新潟、山梨、長野、靜岡。受限品項此前也已逐步減少，只剩下福島縣的部分水產和野生菇類、宮城縣的部分野菜等。

    歐盟執委會認為，基於監測等科學知識將限制鬆綁是妥當的，遂與歐洲議會及成員國進行了協商。執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）7月13日在布魯塞爾與日本首相岸田文雄舉行首腦磋商後，宣佈將限制撤銷。

    歐盟執委會在14日的官方公報中刊載了撤銷限制的相關規則，並稱將在20天後生效。

    福島核事故後，因對放射性物質污染的疑慮，世界各國紛紛對日本產的農林水產品及食品實施進口限制，最多時共有55國。此後美國於2021年、英國於2022年相繼撤銷限制，數量逐漸減少，瑞士預計在本月15日撤銷。

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