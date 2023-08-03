法國樂園充氣溜滑梯被強風吹上天 父女被捲入墜地1死1傷

法國一名男子帶女兒在玩充氣溜滑梯時，被強風捲到空中約45公尺，重摔落地一度失去呼吸心跳，送醫後男子傷重不治，女兒身受重傷。（圖擷取自Twitter）

2023/08/03 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕位於法國南部的一座水上樂園7月30日發生一起離奇意外，一名男子帶女兒在玩充氣溜滑梯時，溜滑梯被強風吹起，兩人被捲到空中約45公尺後重摔落地，一度失去呼吸心跳，送醫後男子傷重不治，女兒則是身受重傷，尚未脫離險境。

綜合外媒報導，這起離奇意外事件發生在法國馬賽（Marseille）附近的瓦爾省（Var）聖馬克西曼-拉聖博姆鎮（Saint-Maximin-La-Sainte-Baume）的水上樂園「Wonderland Water Park」，當時這名35歲男子正帶著3歲女兒在20公尺長的充氣溜滑梯上遊玩，此時突來一陣強風吹襲，充氣溜滑梯吹上天，男子和女兒來不及逃跑，兩人被溜滑梯困住，連帶被強風捲到空中約45公尺後重摔落地。

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兩人落地後一度失去呼吸心跳，醫護人員對兩人使用心肺復甦術後以直升機後送至馬賽的醫院急救，不過父親最後仍不治身亡，女兒則是身受重傷，仍處於危急狀態。聖馬克西曼-拉聖博姆鎮長狄卡尼斯（Alain Decanis）譴責水上樂園缺乏安全保障，並對死者表達哀悼之意。

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