美商務部和國務院疑遭中國駭客侵入 國會展開調查

美國聯邦眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）今天指出，正針對中國疑似侵駭美國商務部和國務院電子郵件系統一事展開調查。（路透資料照）

2023/08/03 09:58

〔中央社〕美國聯邦眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）今天指出，正針對中國疑似侵駭美國商務部和國務院電子郵件系統一事展開調查。

路透社報導，眾院監督委員會主席柯默（James Comer），以及兩個小組委員會主席要求商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和國務卿布林肯（Antony Blinken）在9日前進行簡報。

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這些國會議員致函雷蒙多：「我們也關切這種針對聯邦機構的攻擊，包括像你這樣高階政府官員的電郵帳號，這反映出中國駭客的技術和熟練度達到新的水準。」

根據熟悉內情人士的說法，一群美國高階官員的電郵今年稍早遭駭，雷蒙多也是其中之一。微軟公司（Microsoft）表示，發動攻擊的駭客團體在中國。

美國國務院和商務部未立即回應訊息及置評。

美中的雙邊關係因貿易、台灣等議題而趨緊，而在此敏感時刻，上個月又傳出中國駭客入侵美國國務院和商務部高階官員電郵的消息，引發軒然大波。

這次電郵侵駭事件影響了至少其它20多個組織，但整體影響程度尚不明確。「華爾街日報」（Wall Street Journal）上月報導，這些駭客也侵入美國駐中國大使及國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）的電郵帳號。

「華爾街日報」報導，整體來說，有數十萬件電郵遭竊。

儘管傳出中國駭客行動，雷蒙多表示仍希望今年稍後訪問中國。她告訴美國媒體CNBC說：「我們正在規劃這次行程，但非意謂我們原諒任何形式的駭客攻擊或侵犯我方安全的行為。」

中國駐美大使館在稍早聲明中指出，辨識網路攻擊的來源很複雜，並對「毫無根據的猜測和指控」提出警告。

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