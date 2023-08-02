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    中國收買媒體 滲透太平洋島國

    中國外長王毅與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（美聯社）

    中國外長王毅與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（美聯社）

    2023/08/02 21:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕知名國際反貪腐組織近日揭露，中國情資單位曾在台灣友邦帛琉，試圖以「投資設立新媒體」方式製造親中輿論未果，同時還金援索羅門群島媒體買影響力，暴露中國積極滲透太平洋島國的手段。

    澳洲廣播公司（ABC）報導，曾踢爆多起國際弊案的「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）最近披露了中國如何試圖在帛琉與索羅門群島取得對媒體的影響力。

    帛琉最老報紙《帛琉報》（Tia Belau）創辦人烏祿東（Moses Uludong），2018年受到當地中國商人邀約合作，擬創立一個「提升中國在帛琉聲量」的新媒體集團，不料背後真正中資來源竟與中國軍方與警察有關。

    親中新媒體設立一年後，烏祿東稱武漢肺炎疫情搞砸了集團業務，目前合作並未持續，不過OCCRP認為，此案例顯示中國在太平洋島國的滲透力，可能透過投資、掌握當地意見領袖來進行。

    中國在索羅門群島取得更大的成功，該國發行最久的《索羅門星報》（Solomon Star）被踢爆收受中國資金，刊出有利北京的報導，以換取汰換年久失修的設備，引發各界擔憂外國干預太平洋媒體將成為一股趨勢。

    由於急著籌措資金，該報主編去年7月向中國駐荷尼阿拉大使館撰寫了一份提案，提及報社運作難以為繼、需要援助，印刷機日益老化，報紙往往要晚一天才能送到街上，旗下廣播電台Paoa FM在向偏遠省分播送節目方面也遭遇困難。

    根據OCCRP說法，《索羅門星報》在保證將發表有利於北京的訊息後，收到中國115萬索羅門群島元（約新台幣657萬元）資金。

    太平洋大學新聞學教授辛赫（Shailendra Singh）指出，索羅門星報受武肺疫情影響面臨財務挑戰，廣告收入也流向社群媒體，中國提供的資金緩解了燃眉之急。

    他說：「放眼整片地區，會發現各國政府都在與中國握手交好，達成各種協議，也接受大筆資金。」

    辛赫示警，媒體機構已成為在太平洋爭奪影響力的大國間競爭一環，並警告說其他處境艱困的太平洋媒體企業可能會受到類似提議誘惑

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