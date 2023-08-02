卡努籠罩日本沖繩交通癱瘓 傳1死多傷逾21萬戶停電中

卡努颱風的暴風圈正逐漸籠罩日本沖繩，除了為當地帶去狂風暴雨，大浪跟滿潮也構成嚴重威脅。（圖擷自日本氣象廳）

2023/08/02 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕卡努颱風來勢洶洶，位於日本南部的沖繩縣已出現強風驟雨，受此影響那霸機場今天持續關閉，海陸空交通均受影響陸續停運，截至今上午仍有超過21萬戶停電，目前當地也傳出有1死多傷的消息。

卡努颱風的暴風圈正逐漸籠罩日本沖繩，除了為當地帶去狂風暴雨，大浪跟滿潮也構成嚴重威脅。昨日沖繩縣首府那霸市（Naha）政府已先敦促約31萬5700人提前撤離，並有超過500個航班停飛，據日本航空和全日空航空指出，估計影響逾7萬4000名乘客。另外沖繩地區的渡輪和巴士也暫停行駛，超市貨架昨日也被清空。

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據日媒最新消息，今（2）日凌晨4點14分那霸測到瞬間最大風速達到每秒52.5公尺，沖繩南部的南城市瞬間最大風速為每秒50.6公尺，那霸機場機場每秒46.3公尺，預估颱風今晚將逼近先島群島，沖繩地區今日最大瞬時風速可達每秒65公尺，部分房屋可能會倒塌。沿海也會有高達12米浪高。

在狂風大雨下昨晚在沖繩縣大宜味村傳出，有90歲男子遭倒塌的車庫壓中，警消獲報雖緊急將他送醫，惜後續仍不治身亡，不過車庫倒塌起因仍待釐清。另外在嘉手納町、西原町、南風原町、名護市等地也陸續傳出有民眾受傷。至於停電災情部分，截至今上午8點，沖繩仍有21萬3870戶家庭停電，約佔縣內家庭總數的34%。

受颱風影響那霸機場今天持續關閉，截至上午7點估計有近400航班取消。另外包含陸上交通的公車、鐵路，以及海上交通的航班也都陸續宣布今日暫停。隨著風雨持續增強，當局也針對沖繩部分地區發布土石流災害警報訊息，提醒發生災害的風險顯著增加。

卡努颱風來勢洶洶，位於日本南部的沖繩縣已出現強風驟雨，受此影響那霸機場今天持續關閉。（美聯社）

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