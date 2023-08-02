獲獎台灣茶歐陸飄香 法國市長驚豔樂邀合作

2023/08/02 05:21

〔中央社〕南投開蘭茶創辦人謝心怡在法國推廣台灣茶，兩位法國市長在品茗後都對台灣茶葉讚不絕口。香水集團、星級餐廳、茶園也深受台灣茶與製茶工藝吸引，盼開啟各種合作的可能。

「我想知道法國市場對於台灣茶葉的接受度，想知道台法茶葉在產品和技術上的合作，有哪些不同的可能」，台灣開蘭茶共同創辦人謝心怡7月29日跟中央社這樣說，她剛完成台灣茶葉在法國的推廣，也看見了許多台法合作的可能性。

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謝心怡來自製茶世家，父母在南投鹿谷成立了開業40年的「開元茶業」，曾獲「台灣凍頂烏龍製茶比賽冠軍」、「全國十大傑出農家」肯定。一家人為茶癡狂，2019年，茶園裡長大的她與製茶師弟弟謝奇峰成立品牌開蘭茶。

謝心怡表示，之所以選擇法國作為歐洲市場起點，是因為一年多前曾受邀於巴黎時裝周期間至巴黎一間當代藝術館進行台灣文化展覽，發現很多人願意花時間坐下來品茗，了解台灣茶，「感覺台法的連結很深，讓我覺得有義務把茶帶來這裡」。

首先她想結合台灣茶葉和法國香水產業，並先在國際最大規模香水集團之一Firmenich巴黎辦公室與調香大師克瑞斯（Olivier Cresp）會面品茶，隨後透過克瑞斯引薦，到集團位於世界香水首都格拉斯（Grasse）的研究中心。

謝心怡透過社群媒體聯繫格拉斯市長魏奧德（Jerome Viaud），向他毛遂自薦台灣茶與製茶技術，希望討論原料開發上有合作的可能性，很快便獲得正面回覆。

香水是格拉斯的重要產業，同樣認為茶葉是香氣新方向的魏奧德非常積極，幫她和法國香氣產業工會（PRODAROM）理事長馬塞（Philippe Masse）牽上線，「討論了除香水外，茶葉結合精油、香皂、保養品等的潛力」。格拉斯香水學院也邀請謝心怡之後來校開課，為學生進行茶葉的味道訓練。

謝心怡也訪問全法國第一個茶園，位於布列塔尼大區的奧特之家（Maison Emile Aute），與茶莊主理人奧特一起採茶，並用法國茶葉搭配台灣製茶技術，嘗試新的碰撞。

奧特表示希望進口開蘭茶到法國，對此謝心怡說，「同為茶葉製造商，本來應該是有點競爭的，但她卻說希望有更高品質的茶提供給高級餐廳」，而謝心怡也盼能以台灣開蘭茶品牌進軍法國，「我希望台灣的茶在這裡擁有自己的特色，保有自己的品牌」。

期間摩萊市（Morlaix）市長魏爾莫（Jean-Paul Vermot）剛好訪問茶園，並一同品茗。魏爾莫對台灣茶讚不絕口，特帶她參觀市政廳，不僅希望未來台灣烏龍茶能進法國市場，也邀請謝心怡在規劃中的茶葉博物館為職員訓練。

這趟來法謝心怡發現，「法國對於台灣烏龍早有耳聞，但所知不多，也喝不太出茶葉的差異與風味，但他們非常好奇、渴望了解並建立資料庫，也才會規劃邀請我來他們做教育訓練，介紹台灣茶與製茶技術，或許這也是未來通往歐洲市場的另一條路」。

她向記者解釋道，茶葉是全世界已知植物中香氣含量第二高的，共有400多種香氣因子，「我們的技術就是控制因子之間化學反應時的各種條件，激發獨一無二的味道，包括蘭花香氣，也是我們名字由來」，而重點就是以不同方式去控制「水份消失」的速與量。

謝心怡指出，台灣烏龍是世界第一，除台灣茶，她也向法國推廣獨特的製茶工藝，製茶可以改變風味。

她告訴記者：「我想用新的方式去理解茶葉，包括藝術、感性，或是科學途徑，或盲測純感官方式。想開創不同方式讓所有人去欣賞茶葉，彷彿重新認識茶。我們會繼續推廣台灣獨一無二的技術」。

開蘭茶品曾獲日本靜岡The World Green Tea Contest世界綠茶大賽最高金獎、法國農產品加值協會（AVPA）2022年世界茶葉大賽5項獲獎、iTQi比利時絕佳風味獎、Tea Epicure美國茶葉供應商感官平台世界烏龍茶冠軍等。（編輯：陳政一）1120802

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