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    波蘭增兵防白俄瓦格納發難 盧卡申科嘲諷：要謝謝我們！

    波蘭調兵到東部邊境，提防白俄境內的瓦格納傭兵，白俄羅斯總統盧卡申科對此大肆嘲諷。圖為盧卡申科（左）上月23日與俄羅斯總統普廷握手合影的畫面。（美聯社）

    波蘭調兵到東部邊境，提防白俄境內的瓦格納傭兵，白俄羅斯總統盧卡申科對此大肆嘲諷。圖為盧卡申科（左）上月23日與俄羅斯總統普廷握手合影的畫面。（美聯社）

    2023/08/01 22:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團部分士兵上月轉移到白俄羅斯，讓鄰國波蘭如臨大敵，增派人手看管邊境。白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今（1）日對此大肆嘲諷，稱波蘭政府應該要對白俄心存感激，否則瓦格納士兵早已攻入波蘭首都華沙（Warsaw）。

    《路透》報導，盧卡申科表示，波蘭人「應該要祈禱我們能掌控好（瓦格納士兵），並為他們提供住處。如果沒有我們，他們就會跑出來，毫不費力的摧毀熱舒夫（Rzeszow）和華沙。所以他們不應該批評我，反而該說謝謝。」

    盧卡申科7月份與俄羅斯總統（Vladimir Putin）見面時，曾開玩笑說，有一群士兵迫不及待想進入波蘭，「到華沙還有熱舒夫一遊」。

    波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）週六示警，一支由100名瓦格納士兵組成的隊伍已逼近波蘭邊境，並形容局勢「越來越危險」。

    盧卡申科在回應這件事時先是予以否認：「我最近偶然聽說，波蘭人有點神智不清，居然宣稱有些分遣隊正前來這裡，多達100人。沒有這件事。」

    但他隨即又改口說：「就算有這件事好了，他們也只是分享軍事經驗給駐紮在布雷斯特（Brest）與格羅德諾（Grodno）的（白俄）軍隊。我必須教導我的軍隊，因為一支不會打仗的軍隊只能算是半調子。」

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