北京暴雨沖斷鐵路 列車受困超過30小時 乘客徒步求援

31日傳出有三列前往北京的列車因暴雨因素被迫停駛在半路，其中一列K396次列車更是滯留原地超過30小時，乘客徒步走10小時求援，列車工作人員溫情喊話等事件均引起關注。（圖擷取自微博）

2023/08/01 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕截至今（1）日早，北京受杜蘇芮、卡努颱風影響造成的暴雨和洪水已釀11死，27人失蹤。31日則傳出有三列前往北京的列車因暴雨因素被迫停駛在半路，其中一列K396次列車更是滯留原地超過30小時，乘客徒步走10小時求援，列車工作人員溫情喊話等事件均引起關注。

綜合中媒報導，近日北京豐台至沙城鐵路發生嚴重水災，造成仍在路線上行駛的K396、K1178，與Z180次列車停駛，其中K396更是滯留原地超過30小時，有乘客家屬指出，家人搭乘K396途經北京門頭溝區時因暴雨停駛，31日上午，家人告知手機沒有信號後就失聯，雖然下午全車乘客已成功轉移至安全地點，但仍連絡不到家人。

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中國鐵路北京局31日下午則稱，針對K396、K1178、Z180次列車，已派出工作人員採購泡麵、蔬菜、飲用水等物資送到車上。稍晚K396、Z180共1870名乘客和68名鐵路工作人員已全部轉移到安全地點，K1178次則停靠在地勢較高的沿河城火車站，乘客全部在車廂內。

不過有K396乘客指出，由於安全地點斷電與外界失聯，決定沿鐵路徒步走出尋求救援，10多人一起徒步，但因體力不支等各種原因，最後只有包括他在內4人，花了約10個小時走出受災嚴重地區，其他人則被當地民眾收留安置。

而中國社群媒體上則瘋傳一位K396次列車的工作人員對旅客的喊話影片，片中工作人員指出，由於坍方，工作人員繞道走了七八百公尺到安全處搬運物資回車上，她也要求乘客有序領取物資，更稱「自己是別人家的孩子，我就是因為穿了這身衣服（指列車工作服），我得對得起大家。」

中國社群媒體上瘋傳一位K396次列車的工作人員對旅客的喊話影片，片中工作人員稱「自己是別人家的孩子，我就是因為穿了這身衣服（指列車工作服），我得對得起大家。」（圖擷取自李老師不是你老師推特）

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