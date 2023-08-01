為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京暴雨沖斷鐵路 列車受困超過30小時 乘客徒步求援

    31日傳出有三列前往北京的列車因暴雨因素被迫停駛在半路，其中一列K396次列車更是滯留原地超過30小時，乘客徒步走10小時求援，列車工作人員溫情喊話等事件均引起關注。（圖擷取自微博）

    31日傳出有三列前往北京的列車因暴雨因素被迫停駛在半路，其中一列K396次列車更是滯留原地超過30小時，乘客徒步走10小時求援，列車工作人員溫情喊話等事件均引起關注。（圖擷取自微博）

    2023/08/01 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕截至今（1）日早，北京受杜蘇芮、卡努颱風影響造成的暴雨和洪水已釀11死，27人失蹤。31日則傳出有三列前往北京的列車因暴雨因素被迫停駛在半路，其中一列K396次列車更是滯留原地超過30小時，乘客徒步走10小時求援，列車工作人員溫情喊話等事件均引起關注。

    綜合中媒報導，近日北京豐台至沙城鐵路發生嚴重水災，造成仍在路線上行駛的K396、K1178，與Z180次列車停駛，其中K396更是滯留原地超過30小時，有乘客家屬指出，家人搭乘K396途經北京門頭溝區時因暴雨停駛，31日上午，家人告知手機沒有信號後就失聯，雖然下午全車乘客已成功轉移至安全地點，但仍連絡不到家人。

    中國鐵路北京局31日下午則稱，針對K396、K1178、Z180次列車，已派出工作人員採購泡麵、蔬菜、飲用水等物資送到車上。稍晚K396、Z180共1870名乘客和68名鐵路工作人員已全部轉移到安全地點，K1178次則停靠在地勢較高的沿河城火車站，乘客全部在車廂內。

    不過有K396乘客指出，由於安全地點斷電與外界失聯，決定沿鐵路徒步走出尋求救援，10多人一起徒步，但因體力不支等各種原因，最後只有包括他在內4人，花了約10個小時走出受災嚴重地區，其他人則被當地民眾收留安置。

    而中國社群媒體上則瘋傳一位K396次列車的工作人員對旅客的喊話影片，片中工作人員指出，由於坍方，工作人員繞道走了七八百公尺到安全處搬運物資回車上，她也要求乘客有序領取物資，更稱「自己是別人家的孩子，我就是因為穿了這身衣服（指列車工作服），我得對得起大家。」

    中國社群媒體上瘋傳一位K396次列車的工作人員對旅客的喊話影片，片中工作人員稱「自己是別人家的孩子，我就是因為穿了這身衣服（指列車工作服），我得對得起大家。」（圖擷取自李老師不是你老師推特）

    中國社群媒體上瘋傳一位K396次列車的工作人員對旅客的喊話影片，片中工作人員稱「自己是別人家的孩子，我就是因為穿了這身衣服（指列車工作服），我得對得起大家。」（圖擷取自李老師不是你老師推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國洪災向中方表達慰問 陸委會：少部分台商廠房受損
    2023/08/01 21:21

    中國洪災向中方表達慰問 陸委會：少部分台商廠房受損
    中國北京洪災 海基會致函海協會轉達慰問
    2023/08/01 19:29

    中國北京洪災 海基會致函海協會轉達慰問

    您的一票 決定愛的力量 8/15起上網提案
    北京「新國門」漏漆！大興國際機場淹水 客機險受損
    2023/08/01 19:25

    北京「新國門」漏漆！大興國際機場淹水 客機險受損
    北京暴雨造成洪災傷亡 蔡總統表達關心慰問
    2023/08/01 17:26

    北京暴雨造成洪災傷亡 蔡總統表達關心慰問

    樂淇聲淚俱下 郭辦處理方式為重點
    北京史上最強暴雨原因曝！氣象站陣亡一片、至少11死27失蹤
    2023/08/01 12:53

    北京史上最強暴雨原因曝！氣象站陣亡一片、至少11死27失蹤
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播