泰國飯店傳詭異命案！日本人妻遭勒斃 同房老公竟然沒發現

泰國清邁一間四星級飯店的客房，31日上午發現一名日本女性的遺體。（圖擷取自推特）

2023/07/31 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕泰國清邁一間四星級飯店發生驚悚慘劇，一對來自日本的夫妻入住後，第二天上午發現25歲的妻子陳屍於房內。更令人震驚的是，女子的頸部被手機充電線勒緊，死因成謎。當地警方已介入調查，不排除他殺的可能性。

綜合外媒報導，死者是一名來自日本的25歲女子，她的遺體於31日上午在泰國北部清邁一家高級飯店的客房內被發現，警方接到通報的時間為上午10時。

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據泰國警方指出，這名女子與她的丈夫一同從曼谷前往清邁，入住該間四星級飯店。據女子的丈夫所述，31日凌晨3時40分左右，他醒來時發現妻子不在身邊，當時他以為妻子只是去上廁所，未多加留意便繼續入睡。直到早上起床後，進入浴室才驚覺妻子已經死亡，且發現她的脖子纏繞著手機充電線。

男子表示，妻子平日患有憂鬱症與恐慌症，因此懷疑妻子可能是因為憂鬱症發作而自殺，然而警方並未採信他的說詞。女子的遺體已經送往當地醫院進行屍檢，以確定真正的死因。

警方表示，目前正在進行調查，並不排除他殺的可能性，希望能夠釐清女子的死因與事件的真相。

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