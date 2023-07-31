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    為讓子赴香港受教育故意遺棄 中國女子再赴港被捕

    一名中國大陸女子聲稱7月中帶兒子到香港後將他遺棄，8天後這名女子再前往香港時被捕。示意圖。（美聯社檔案照）

    一名中國大陸女子聲稱7月中帶兒子到香港後將他遺棄，8天後這名女子再前往香港時被捕。示意圖。（美聯社檔案照）

    2023/07/31 18:16

    〔中央社〕一名中國大陸女子聲稱，以為在香港出生的兒子留港可獲得較優良的教育，7月中帶兒子到香港後將他遺棄，8天後這名女子再前往香港時被捕，目前被控虐兒罪獲准保釋，但不可離港。

    綜合明報及香港01報導，一名37歲中國大陸女子7月18日帶同兒子從江西乘高鐵到香港，入住九龍區一間賓館。

    21日清晨，這名女子帶兒子到廣華醫院求醫，指兒子咳嗽肚瀉，其後將兒子遺棄在醫院，自己則返回大陸，還教兒子向護士稱自己被遺棄。

    醫院其後報警，香港警方於22日發出通稿，呼籲市民提供一名被遺棄男童的資料。

    通稿指出，這名陳姓男童12歲，瘦身材、尖面、黃皮膚、短黑直髮，戴黑色眼鏡，被發現時身穿深藍色短袖上衣、卡其色短褲及黑色涼鞋，身體沒有表面傷痕。

    報導指這名男童的父母都是大陸人，男童在港出生，持有香港身分證，出生後便返回大陸生活，在港沒有親人或朋友。

    警方其後聯絡到這名女子，得知她是來自江西的遊客，女子聲稱聽說兒子在港可獲得較優良的教育，信以為真，故將兒子遺棄在香港，自己返回大陸。她向警方表示願意返港接回兒子。

    在香港警方及大陸公安合作下，29日晚上該女子乘高鐵抵港，入境香港時被拘捕。

    該女子被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」，今天於法院提訊。該女子獲准以現金港幣5000元（約新台幣2萬元）保釋，不可離開香港，須交出旅遊證件，每週2次到警署報到。案件將於9月再審訊。

    報導引述香港社會福利署表示，目前男童需根據法院命令於社署屯門兒童及青少年院接受照顧，直至法庭就其福利安排裁決。社署社工會與男童母親商討，為男童制訂合適福利建議供法庭考慮。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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