香港「阿一鮑魚」創辦人楊貫一逝世 享壽90歲

「鮑魚大王」之稱的香港名廚楊貫一今（31）日傳出病逝消息，享耆壽90歲。（翻攝自富臨飯店粉絲專頁）

2023/07/31 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕富臨飯店今日在FB粉絲專頁公布，有「鮑魚大王」之稱的香港名廚楊貫一於今（31）日傳出病逝消息，享耆壽90歲。

富臨飯店在訃聞開頭寫下，「月圓月缺有時，唯成就永垂不朽。」並在文中指出，楊貫一大師自年輕時隻身南下到香港打拼後，一直貫徹不屈不撓的精神奮發圖強，除了終其一生為鑽研美食努力不懈，更創下無數鼓舞人心的顯赫成績：世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章、米芝蓮三星等等成就。

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楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名全球，過去多位國家元首曾品嚐他的拿手好菜，不但創辦了富臨飯店，曾獲世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章等榮耀。

富臨飯店中有一幅牌匾，還寫上「阿一鮑魚 天下第一」，由此可見楊貫一的自信，以及同行對他的敬重和認同。

數年前因飯店成功摘得米其林最高榮譽的三星，在受訪時表示，認為「學海無涯，要繼續做，唔休息，畀壓力自己」，唯有努力不懈才能讓自己更加進步。

楊貫一大師多年來對香港餐飲業的貢獻，象徵他不吝傾囊相授、樂於提攜後輩，帶領飯店更上一層樓，成為國際知名食府。他所留下的美饌、精神與智慧，亦將為人所牢記，並於未來延續。

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