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    另類台日友好？ 日網友遇台灣遊客問路 對方竟送「這個」答謝

    日前就有一名日本網友分享，自己好心為一名台灣女子指路，結果對方竟給他2張新台幣百鈔答謝，不僅令他感到震驚，也意外掀起台日網友議論。（圖擷取自@ducedayo推特）

    日前就有一名日本網友分享，自己好心為一名台灣女子指路，結果對方竟給他2張新台幣百鈔答謝，不僅令他感到震驚，也意外掀起台日網友議論。（圖擷取自@ducedayo推特）

    2023/07/31 16:23

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，各國也重新開放國門迎著海外遊客，以讓熱愛前往日本旅遊的台灣人，掀起赴日觀光的熱潮，更令不少台灣人笑稱，日本隨處可遇同鄉人的情況。日前就有一名日本網友分享，自己好心為一名台灣女子指路，結果對方竟給他2張新台幣百鈔答謝、不僅令他感到震驚，也意外掀起台日網友議論。

    Twitter名為「ドゥーチェ少佐」的日本網友，昨（30）日發文分享遇到的一件趣事。原PO指出，他在火車站遇到一名來自台灣的女子，對方先是詢問是否能問路，他則表示可以，接著女子問他如何去搭乘前往新百合丘站的電車，他也好心為女子指路，這令女子大為感動，除了向他不斷道謝，更請他務必收下2張紅色的新台幣百鈔，「本來我有點猶豫要不要收下，但對方強烈釋放出『收下也沒問題』的感覺，所以我還是收了」。

    該文一出，吸引不少日本網友議論紛紛表示，「台灣人好可愛啊」、「賺到了大約800到900日圓」、「有機會去台灣旅遊的話，可以拿去吃夜市小吃喔」，另外，還有不少懂得台灣特殊文化的日本網友，緊張詢問原PO「對方有沒有用紅包袋裝？」、「不要亂撿/收啊！有可能是冥婚」、「請問除了你以外，其他人能看到這位女子嗎！？」。

    此外，這篇貼文也被許多台灣網友轉發，眾人則笑稱，「想請問真鈔否？」、「問路給小費的概念？」、「誰在那邊給日本人百鈔啦」、「間接歡迎他來台灣消費（？）」、「如果是我的話（掏出鳳梨酥」、「也許女性是個年紀稍長的人？還蠻可愛的給了200元小費」、「現在去日本玩的台灣人是多到，在日本用新台幣也可以了是不是」。

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