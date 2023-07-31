炫耀？中國健身教練稱曾鎮壓香港反送中 印證傳聞不虛

香港警方當年在鎮壓反送中抗爭時，手段粗暴兇殘。（路透）

2023/07/31 00:29

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港2019年爆發「反送中」運動期間，警方對抗爭者展開暴力鎮壓，引發中國公安或武裝警察部隊疑似潛入香港執法的疑慮。香港網友29日爆料，中國一名健身房教練自稱曾在2019年前往香港，參與鎮壓香港騷亂，印證此前傳聞不虛。

網友Kanon Yip在連登討論區和臉書貼文指稱，「有大陸健身教練承認曾服役於中國武警總隊，並參與2019年的香港暴亂。這證實了當年有報告說中國曾派武警鎮壓反修例運動的說法。」

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Kanon Yip張貼的截圖顯示，此人為中國連鎖健身房Feelingme教練朱亮，他在該公司手機程式的自我介紹中，聲稱曾於2019年前往香港，參與鎮壓反送中運動。

《路透》早在2020年3月便曾披露，中國武警官員在「反送中」期間，曾與香港警方一起觀察抗議活動，以加深對香港情勢的了解。報導引述外國高層外交官和香港民主派議員的說法，當年進入香港的武警可能多達4000人，派駐香港的人民解放軍也擴充到1萬2000人，創歷來新高。

去年1月，習近平簽署命令，由武警部隊副參謀長彭京堂少將接替陳道祥，擔任駐港部隊司令員。這是解放軍駐港部隊司令首次由武警系統將領接掌，彭京堂曾任新疆武警總隊參謀長，專責新疆反恐多年，一般認為彭將利用武警維穩經驗，透過香港本地執法力量執行，北京對港立場將更為強硬。

對此，不少網友表示，此事早已是公開的秘密，「我都聽過 佢地列隊講普通話。這已是公開的秘密」，「眾所周知的秘密吧..不然那來這麼多的狗十八區無休息地討伐港民？」。也有網友指出，「『速龍小隊』講明是大陸武警，已經是公開及透明的。香港警察真的無威嚇力，行路摟腰，，。所以196x年香港暴亂，香港政府用英軍才嚇得住暴徒。香港的藍帽子似樣D，我住的地方的普通警察，絕大部分都兇狠，有速龍小隊水準，唔打得都睇得，個個都是武警級數。」

警方在鎮壓反送中抗爭時手段粗暴兇殘，網友說，「我直覺上，一早已睇出係中共武警慣性粗暴振壓行為。有D野香港人係做唔出架」，但也有人說，「大陸武警又好，港警又好，咪一樣咁仇視示威者，一樣下下爆頭」，「日本皇軍都比香港警察善良」。

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香港警方當年在鎮壓反送中抗爭時，手段粗暴兇殘。（路透）

網友Kanon Yip張貼的圖片顯示，中國連鎖健身房Feelingme教練朱亮，自稱曾於2019年前往香港，參與鎮壓反送中運動。（擷取自Kanon Yip臉書）

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