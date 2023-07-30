SpaceX獵鷹扛重任 成功發射全球最大商用衛星

太空公司SpaceX29日成功發射獵鷹重型運載火箭，將全球最大的商用通訊衛星「木星3號（Jupiter 3）」送入軌道，這顆衛星將為全美洲80%地區的用戶提供網路服務。（美聯社）

2023/07/30 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空公司SpaceX於29日成功發射「獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）」，將全球最大的商用通訊衛星「木星3號（Jupiter 3）」送入軌道，這顆衛星將為全美洲80%地區的用戶提供網路服務。

綜合外媒報導，SpaceX在當地時間28日晚間11時04分，於佛羅里達州美國航空暨太空總署（NASA）的甘迺迪太空中心成功發射獵鷹重型運載火箭，上面搭載的「木星3號」通訊衛星是至今為止最大的商用通訊衛星，重達9公噸以上，大小約3輛大型巴士。

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木星3號是美國衛星公司EchoStar旗下的「休斯網路系統（Hughes Network Systems）」所有，未來將替加拿大、美國、巴西和整個南美洲用戶提供無線網路服務，等於整個美洲有80%地區的用戶都將受益。木星3號為地球同步衛星，與SpaceX自家的星鏈近地軌道衛星不同，優勢在不需切換訊號，並且不同波束可以為高需求區域提供相對快速的服務。

此次木星3號發射任務是SpaceX公司獵鷹重型火箭今年第3次的發射任務，該款火箭的7次發射，也是該公司累計的第51次運載衛星的任務。

Falcon Heavy launches SpaceX’s 250th successful mission overall! pic.twitter.com/C8ahTiHdNK — SpaceX （@SpaceX） July 29, 2023

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