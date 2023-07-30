大足王蟲拉麵怎麼比！日本昆蟲餐廳推出蟑螂西打、蠶生魚片拼盤

日本東京一家餐廳將昆蟲融入料理，菜單多樣選擇，顧客吃了讚不絕口。（路透）

2023/07/30 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣拉麵店之前推出大足王蟲拉麵、蟑螂煎蛋等食物引發討論，而在日本東京有一家餐廳將眾多昆蟲融入料理，包括蟑螂西打、蠶生魚片等，多種的菜餚選擇，令饕客吃得津津有味還大讚「好吃」。

據路透 報導，一名對於吃蟲感到有興趣的上班族山本（Takumi Yamamoto），在26日光顧東京淺草的一家昆蟲餐廳「Take-Noko」，店內的眾多玻璃容器內裝著各式各樣的昆蟲，山本在路透社影片中表示，自己從小就會將沾了醬油的蚱蜢當作零食來吃，而這次在Take-Noko店裡，他品嘗了蚱蜢燉飯、蟲豆腐、蠶生魚片拼盤等食物，還喝了水蟑螂西打，令山本大讚餐廳的菜單非常多樣且有趣。

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在享用眾多菜餚後，山本對於一切餐點都是讚不絕口，並特別指名水蟑螂西打，清爽又可口，就像在吃真的青蘋果一樣，而影片中，該餐廳經理三浦美智子表示，蚱蜢、蠶和黃蜂等昆蟲，在傳統上是被魚肉類短缺的居民食用，在二戰期間及戰後糧食短缺的情況下逐漸流行起來，並補充「最近在飼養蟋蟀和麵包蟲等食物方面取得了進展，因此使用昆蟲作為原料的可能性在增加。」

而聯合國認為，昆蟲可以當作一種蛋白質食物來源，因畜牧業對氣候變化造成影響且畜牧用地幾乎達到飽和，極端天氣也造成全球糧食安全問題，人們逐漸對昆蟲的高敏品質、營養產生興趣。

山本特別指名水蟑螂西打，清爽又可口，就像在吃真的青蘋果一樣。（路透）

蚱蜢燉飯。（路透）

昆蟲拼盤。（路透）

加了幼蟲的杏仁豆腐。（路透）

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