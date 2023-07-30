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    平行時空？北韓發布人權報告書自誇社福完善 批南韓狀況惡劣

    北韓於本月21日出版一本名為《人權棟土帶》的書籍，大讚自身社福制度完善，並批評南韓人權狀況極度惡劣，圖為北韓領導人金正恩。（歐新社）

    北韓於本月21日出版一本名為《人權棟土帶》的書籍，大讚自身社福制度完善，並批評南韓人權狀況極度惡劣，圖為北韓領導人金正恩。（歐新社）

    2023/07/30 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓於本月21日出版一本名為《人權棟土帶》的書籍，內容架構抄襲南韓今年3月發行的《2023北韓人權報告》。《人權棟土帶》一共有95頁，分為4部分，為社會政治權利、經濟文化權利、犯罪和女權、軍方人權等，書中將南韓形容為人權狀況極度惡劣的國家，並稱駐韓美軍犯下搶劫、殺人等罪，除了醜化南韓外，亦極度美化自身人權狀況。

    根據《韓聯社》30報導，北韓勞動黨統一戰線部下屬出版社於本月21日出版《人權棟土帶》，書中以個案方式將南韓描述為人權狀況極度惡劣的國家，並稱駐韓美軍在南韓犯下殺人、搶劫等重罪，對於自己的人權狀況則是大力褒獎，誇讚北韓社會主義福利制度完善。不過，國際人權團體「自由之家」今年3月發布《2023年世界自由報告書》，在自由度評分上，滿分100分，北韓僅得3分，南韓則有83分，北韓人權、自由等狀況，為全球末段班。

    《韓聯社》指出，《人權棟土帶》架構完全抄襲南韓發布的《北韓人權報告》，然而，根據南韓統一部發行的《2023北韓人權報告》，北韓除了糧食配給不足，多數民眾必須自行解決溫飽問題外，北韓居民看病還得先送禮，北韓政府提供的「免費醫療制度」大有問題，至於國際機構及聯合國報告等則顯示，北韓監獄及相關設施等，明顯有行刑逼供此類侵犯人權的行為。

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