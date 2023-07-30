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    澳洲軍方公布墜海4失蹤機組員 暫時停飛同款直升機

    澳洲軍方30日公布聯演時墜海直升機機上4官兵姓名，並下令暫時停飛MRH-90直升機，圖為澳洲陸軍MRH-90直升機，非事件照。（美聯社）

    澳洲軍方30日公布聯演時墜海直升機機上4官兵姓名，並下令暫時停飛MRH-90直升機，圖為澳洲陸軍MRH-90直升機，非事件照。（美聯社）

    2023/07/30 15:18

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲28日晚間發生一起軍用直升機墜毀事故，一架MRH-90太攀蛇（Taipan）直升機在聯演期間墜入昆士蘭省漢密爾頓島（Hamilton Island）附近海域，澳洲軍方30日公布機上失蹤4官兵的姓名，下令暫時停飛MRH-90直升機，直到確認該款直升機安全性無虞。

    根據《路透》報導，澳洲軍方一架MRH-90太攀蛇（Taipan）28日晚間於參與同美國共同進行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演時墜海，澳洲陸軍總司令史徒華（Simon Stuart）30日公布機上失蹤4官兵身分，分別為上尉萊昂（Daniel Lyon）、中尉紐金特（Maxwell Nugent）、二級准尉萊科特（Joseph Laycock）及下士納格斯（Alexander Naggs），4人皆屬澳洲陸軍第6航空團。

    史徒華指出，搜索持續進行中，「目前正投入一切心力要將4名官兵帶回家」，除此之外，陸軍亦將全面停飛MRH-90直升機，直到確認該款直升機安全性無虞為止，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）受訪時向記者表示，將會對墜海事故進行全面性調查。而正於澳洲進行訪問的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）亦哀悼指，「我的心與參與聯演時失蹤的4名澳洲官兵同在」。

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