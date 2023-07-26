斐濟總理稱跌倒受傷不去中國 《紐時》翻過往言行：單純不想去！

斐濟總理拉布卡25日宣稱自己跌倒受傷，無法訪問中國。（法新社、擷取自紐約時報；本報合成）

2023/07/26 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐斐濟大使館日前才宣布斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）將訪中參加成都世界大學運動會開幕式，並與中國國家主席習近平見面，不料拉布卡昨（25日）突然PO出影片宣稱自己因為跌倒受傷不克訪中。消息一出隨即引發外界討論，不少人猜測拉布卡根本不想去中國，才拿「跌倒受傷」當作理由，也順便讓中國有個台階下。

根據《紐約時報》報導，拉布卡25日下午突然透過推特發布影片宣布取消訪中行程，片中可以看到他身穿胸前沾有一些血漬的白襯衫，頭上包著一塊紗布，宣稱自己剛從醫院回到官邸，因為當天他邊滑手機邊走樓梯，腳步沒踩好摔倒撞到頭，因為他的醫生必須在這週五（28日）幫他更換傷口紗布，所以必須取消去中國的行程。

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對此，中國駐斐濟大使館稱已向拉布卡轉達北京對他的誠摯慰問，祝福總理早日康復，並理解他不克訪問中國的原因，願意再次向拉布卡發出訪中的邀請。

不過該影片發布後，意外引發討論，不少人認為拉布卡單純只是不想去中國。《紐時》指出，中國近年一直努力加強自身在太平洋島國的影響力，尤其是斐濟這個在太平洋島國中的經濟強國，該國經濟實力讓鄰國相形見絀。不過拉布卡上任總理後，中國與斐濟的關係陷入不穩定，因拉布卡曾說過可能會廢除與中國的警務合作協議，且稱會考慮承認台灣。

不僅如此，中國外交部副部長馬朝旭今年4月訪問斐濟時，拉布卡也以參加家族喪禮為由避見，引發中斐外交關係生變的揣測。拉布卡上個月訪問紐西蘭時也曾直言，「如果我們跟中國的政治制度和價值觀都不一樣，那我們跟他們合作能得到什麼？」暗示斐濟也許會進一步跟中國保持距離，成為更親近澳洲、紐西蘭和美國等西方盟友。

紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）政治系教授艾力克斯（Alex Tan）就向《紐時》表示，從影片中就能看出拉布卡的傷勢並沒有什麼大礙，在訪中前夕發生這樣的意外事故「確實很奇怪，但這是（拒絕訪中）非常方便的理由」。

斐濟總理拉布卡25日宣稱自己跌倒受傷，因此無法訪問中國。（法新社）

斐濟總理拉布卡25日宣稱自己跌倒受傷，因此無法訪問中國。（法新社）

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