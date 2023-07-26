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    持有30克海洛因被判死 新加坡近20年將首次處決女性

    2022年04月27日，因走私毒品遭定罪的馬來西亞男子納加德蘭在新加坡遭死刑處決。律師先前以他心智能力不足為由懇請法外開恩，但上訴最終遭法院駁回。（路透）

    2022年04月27日，因走私毒品遭定罪的馬來西亞男子納加德蘭在新加坡遭死刑處決。律師先前以他心智能力不足為由懇請法外開恩，但上訴最終遭法院駁回。（路透）

    2023/07/26 15:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕無視人權團體反對，新加26日處決一名男性毒犯，並將在28日，20年來首次把一名女性死刑犯送上絞刑台。在武漢肺炎疫情期間暫停死刑2年後，新加坡於2022年3月恢復行刑，迄今已有14人上絞刑台。

    綜合外媒報導，女死囚薩里德維·迪加瑪尼（Saridewi Djamani）將於28日執行死刑，她於2018年因持有30克海洛因被認定走私毒品而被判處死刑。

    新加坡人權組織「集體轉型正義」（TJC）指出，如果被處決，迪加瑪尼將成為新加坡自2004年36歲的美髮師嚴美芳（Yen Mei Voen ）因販毒被絞死以來，首位被處決的女性。

    據悉，另一名因販賣「不少於49.98克」海洛因而被定罪的56歲男子胡賽因（Mohd Aziz bin Hussain）已於26日在樟宜監獄伏法。

    胡賽因先前對他的定罪和判刑提出上訴，但遭到駁回，要求總統赦免的請願也被拒絕。

    新加坡死刑制度為人權組織批評，尤其是將之作為對於犯非暴力罪行者的強制性刑罰（如毒品相關罪行），受到更廣泛的批評。新加坡擁有一些世界上最嚴厲的禁毒法律，販運超過500克大麻或超過15克海洛因，即可判處死刑。

    新加坡於2022年3月恢復執行中斷2年的死刑，其中最具爭議的案件是，心智能力不足的馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）被絞死，引發國際強烈譴責。

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