為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國外交部「秦下王上」 專家：反映中國外交系統動盪

    秦剛被免職，中國外交部長改由王毅回任。（歐新社）

    秦剛被免職，中國外交部長改由王毅回任。（歐新社）

    2023/07/26 07:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長秦剛在「消失」一個月後，中國全國人大常委會25日決定將秦剛免職，改由中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅回任。中國事務分析專家們認為，秦剛消失後又突然被免職，反映出中國外交系統的動盪，以及內部領導階層的不確定性。

    根據《美國之音》報導，中國獨立政治分析師吳強指出，秦剛被免職以及與他消失有關的傳聞，反映了中國最高領導層內的不確定性，秦剛的政治生涯也就此終結。針對回任的王毅，吳強認為，王毅在這場外交系統危機中扮演一個過渡角色，北京方面希望針對與外國往來上止血，用王毅取代秦剛，能夠避免產生更多不確定性。

    新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎指出，秦剛被免職卻沒有解釋原因，這給外界對中國產生一種缺乏正當程序、專制獨斷的印象。

    觀察人士認為，秦剛過去的快速升遷，體現了習近平「一人政治」的風險，在人事任免方面不再透過嚴格的內部審核程序完成。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾也提到，中國過去對人事任命十分嚴格，但以習近平為中心的決策程序讓過去對於人事任命的「制衡」失效，也讓中國外交系統「破碎化」。

    吳強認為，在王毅回任外長後，他過往的「個人風格」將會減少，王毅會修改他過去的強硬外交作風，採取更加溫和的方式，原因在於中國目前面臨廣泛的外交挑戰，王毅需要這麼做。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    秦剛被「免職」 中國外交部官網連夜火速除名
    2023/07/26 06:35

    秦剛被「免職」 中國外交部官網連夜火速除名
    秦剛遭免職 白俄前外交官分享與他共事「魔幻」經歷
    2023/07/26 06:22

    秦剛遭免職 白俄前外交官分享與他共事「魔幻」經歷

    力拚ESG永續發展 金屬中心驗證量能助攻企業綠色轉型
    中國外長秦剛免職 王毅回鍋
    2023/07/26 05:30

    中國外長秦剛免職 王毅回鍋
    王毅回鍋外長！學者吳瑟致：保守派反撲 迫使習把秦剛換掉
    2023/07/25 21:03

    王毅回鍋外長！學者吳瑟致：保守派反撲 迫使習把秦剛換掉

    洲子洋萬坪公園造鎮計畫 新北成家天堂理享城
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播