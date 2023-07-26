中國外交部「秦下王上」 專家：反映中國外交系統動盪

秦剛被免職，中國外交部長改由王毅回任。（歐新社）

2023/07/26 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長秦剛在「消失」一個月後，中國全國人大常委會25日決定將秦剛免職，改由中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅回任。中國事務分析專家們認為，秦剛消失後又突然被免職，反映出中國外交系統的動盪，以及內部領導階層的不確定性。

根據《美國之音》報導，中國獨立政治分析師吳強指出，秦剛被免職以及與他消失有關的傳聞，反映了中國最高領導層內的不確定性，秦剛的政治生涯也就此終結。針對回任的王毅，吳強認為，王毅在這場外交系統危機中扮演一個過渡角色，北京方面希望針對與外國往來上止血，用王毅取代秦剛，能夠避免產生更多不確定性。

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新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎指出，秦剛被免職卻沒有解釋原因，這給外界對中國產生一種缺乏正當程序、專制獨斷的印象。

觀察人士認為，秦剛過去的快速升遷，體現了習近平「一人政治」的風險，在人事任免方面不再透過嚴格的內部審核程序完成。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾也提到，中國過去對人事任命十分嚴格，但以習近平為中心的決策程序讓過去對於人事任命的「制衡」失效，也讓中國外交系統「破碎化」。

吳強認為，在王毅回任外長後，他過往的「個人風格」將會減少，王毅會修改他過去的強硬外交作風，採取更加溫和的方式，原因在於中國目前面臨廣泛的外交挑戰，王毅需要這麼做。

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