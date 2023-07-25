新「軸心國」？ 繼中國訪團後 北韓再證實俄防長將率團訪平壤

北韓官媒分別在24、25日證實中國和俄羅斯將派高階代表團造訪平壤。（路透）

2023/07/25 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕「軸心國」再現？北韓官媒近日對外宣布中國、俄羅斯將派高階代表團訪問平壤，這是北韓因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發祭出關閉邊界措施以來，首度有外國代表團訪問。

根據《彭博》報導，北韓官媒《朝中社》先是在24日表示，本月27日為該國「祖國解放戰爭勝利日」（朝鮮半島停戰協定簽署日）70週年，中國全國人大常務委員會副委員長李鴻忠將率眾中共高官訪團代表中國國家主席習近平出席活動。隨後中共中央對外聯絡部發言人胡兆明證實此消息。

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《朝中社》今天（25日）再透露，應北韓國防省邀請，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）也將率領軍事代表團訪問平壤，祝賀勝利日。《朝中社》還稱，「俄羅斯聯邦軍事代表團到訪將成為升華和發展朝俄兩國傳統友誼、適應時代之需的重要契機」。

對此，南韓大報《京鄉新聞》今指出，有分析認為北韓意圖在美國、日本、南韓對抗中國、俄羅斯、北韓的新冷戰格局下，藉所謂勝利日邀請中俄同台，強調3國團結。今年6月，朝鮮勞動黨政治局在八屆八中全會上就強調「反美團結」，宣稱要進一步加強與「反抗美國強奪世界霸權戰略」之國家的關係。

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