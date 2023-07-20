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    外媒追秦剛問題 中國駐美大使再度避答

    中國外交部長秦剛自今年6月25日出席公開活動後突銷聲匿跡，神隱至今已超過三週，中國駐美大使謝鋒（見圖）出席論壇被問及關秦剛的問題時再度避答，僅表示「讓我們拭目以待」、「感謝你的關心」。（法新社）

    中國外交部長秦剛自今年6月25日出席公開活動後突銷聲匿跡，神隱至今已超過三週，中國駐美大使謝鋒（見圖）出席論壇被問及關秦剛的問題時再度避答，僅表示「讓我們拭目以待」、「感謝你的關心」。（法新社）

    2023/07/20 08:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長秦剛自今年6月25日出席公開活動後突銷聲匿跡，神隱至今已超過三週，在近日引發議論。中國駐美大使謝鋒19日出席於科羅拉多州舉行的論壇時，被問及關秦剛的問題時再度避答，僅表示「讓我們拭目以待」、「感謝你的關心」。

    中國外交部長秦剛近日銷聲匿跡，引發外界各種揣測。中國官方雖曾聲稱秦剛「有身體原因」，但外界也流傳秦剛與鳳凰衛視駐美記者傅曉田出軌產子，且對方與夫婿都是中美雙方知曉的「雙面間諜」。

    在本月17日的中國外交部例行記者會上，各國記者雖接連向中國外交部發言人毛寧詢問「秦剛的現況」、「秦剛被約談的傳言」等問題，毛寧卻不斷避答，僅以「跳針」般重複「對於這個問題，我沒有可提供的訊息」來回應。

    中國駐美大使謝鋒於當地時間週三出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）對談時，主持人詢問，目前正在中國訪問的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger），已與中共中央外事辦主任王毅及中國國防部長李尚福會晤，並就此詢問謝鋒，季辛吉是否會在北京見到秦剛。不過對此問題謝鋒也未正面回應，僅表示「讓我們拭目以待」。針對主持人持續追問，謝鋒則說，中國外交部發言人已就此事向媒體簡報，「感謝你的關心」。

    中國外交部長秦剛（見圖）近日銷聲匿跡，自今年6月25日後就沒有公開露面的消息，外界傳出他疑似與雙面女間諜有染，因此遭到中紀委問訊。（法新社）

    中國外交部長秦剛（見圖）近日銷聲匿跡，自今年6月25日後就沒有公開露面的消息，外界傳出他疑似與雙面女間諜有染，因此遭到中紀委問訊。（法新社）

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