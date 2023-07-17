憂台海南海情勢緊張 紐西蘭總理籲中國「協助」克制降溫

紐西蘭總理希金斯17日在奧克蘭的中國商務峰會演說，直言隨著中國日益強勢獨斷，印太地區跟著變得更不安全；他提及對台海、南海情勢的擔憂，呼籲中國應「協助」遏制區域緊張。（路透）

2023/07/17 23:21

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕紐西蘭總理希金斯17日在奧克蘭的中國商務峰會（China Business Summit）發表演說，直言隨著中國日益強勢獨斷，印度－太平洋地區跟著競爭變得更激烈、更不安全、更難以預測，他還提及對台海、南海情勢緊張的擔憂，呼籲中國應協助遏制區域緊張及降溫，「紐西蘭擔憂在印太區域戰略環境惡化及緊張加劇，尤其在南海和台海」。

希金斯認為，中國崛起及其尋求施加影響力的方式，是導致戰略競爭日益加劇的主要驅力，尤其在印太地區，紐西蘭需要和理念相近的夥伴合作，審慎管理紐中關係，並與北京保持接觸。

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希金斯表示，「紐西蘭擔憂在印太區域戰略環境惡化及緊張加劇，尤其在南海和台海」、「我們在這些地區有直接利益，也因此聚焦在需要謹慎管理緊張關係，以及降低緊張......而我們希望中國在這方面可發揮其作用」。

希金斯指出，紐西蘭近乎一半貿易通過南海，暢通無阻的海運和航空路線對紐西蘭「至關重要」。他呼籲中國協助遏制印太地區競爭激烈的緊張情勢，並保留關鍵貿易路線的通道。

希金斯最近才率領貿易代表團前往中國訪問，並與中國國家主席習近平會面，但這趟訪中行在紐西蘭國內卻面臨一些批評，因為他未預期般在人權等問題上直言不諱。紐中兩國關係複雜；中國為紐西蘭最大貿易夥伴，是紐國牛奶、肉類、木材的最大海外買家；另方面，紐西蘭近年來也對中國人權問題、太平洋區域可能軍事化前景，越來越直言不諱。

希金斯表示，我們的地區正變得更加競爭、更難以預測、也更不安全，這對像紐西蘭這樣小國家帶來挑戰，而我們的繁榮和安全依賴國際規則的穩定性和可預測性；「在此日益複雜的全球環境裡，我們和中國的關係將持續需要審慎管理」。

中國正在太平洋地區急速擴張其外交、經濟和軍事足跡，日前並甫正式與索羅門群島簽署雙邊警務合作協議，引發美國、澳洲與紐西蘭對這項未公開的「警務執行計畫」表達不安。

希金斯說，針對兩國立場不同的重要議題，紐西蘭將會「坦率有禮」地對中國發表意見；像紐西蘭這樣的小國無法單獨行動，威靈頓當局意識到建立夥伴關係和以具包容性的態度，來因應全球挑戰的重要性，「紐西蘭做法通常會和我們理念最相近的夥伴一致，紐西蘭與這些國家共享許多共同利益與價值觀」，尤其澳洲是紐國唯一盟邦和最親密夥伴，紐澳針對地緣戰略環境加劇競爭，自然會有相似觀點。

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