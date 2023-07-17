印太安全性降低 紐西蘭總理希金斯指：因中國越來越武斷

紐西蘭總理希金斯17日出席於奧克蘭舉辦的「中國商業峰會」，他在會上演講時直指，由於中國變得越來越武斷，致使印太區域安全面臨挑戰。（路透）

2023/07/17 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）17日出席於奧克蘭舉辦的「中國商業峰會」，他在會上演講指，由於中國變得越來越武斷，致使印太區域安全面臨挑戰，安全性也隨著中國崛起而下降，為此，紐西蘭必須要拉攏志同道合的夥伴一起面對中國所帶來的挑戰。

根據《路透》報導，希金斯在演講時表示，中國崛起及其尋求影響力擴張的作為，成為了印太區域戰略競爭日益漸增的主要原因，他說，「我們的區域越來越競爭，越來越難以預判，安全性也越來越低，這對小國如紐西蘭等國，需要仰賴國際秩序穩定以維持繁榮及安全的國家，帶來巨大挑戰」。

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不過，希金斯也指出，儘管如此，中國仍然是關鍵的貿易夥伴，因此，與中國的關係必須要小心經營，中國為紐西蘭第一大貿易夥伴，希金斯上個月才前往中國與中共領導人習近平會面，加強兩國貿易關係。與中共的交流，讓希金斯在國內也面臨批評聲浪，部分人士認為他並沒有為人權喉舌，在一些對中議題上也不符人民期望。

希金斯在會上說，「在越來越複雜的國際環境裡，我們與中國的關係維護，需要持續的小心經營才行」，紐西蘭對於中國的態度，相較於加拿大、美國、英國、澳洲等國來的更為和緩，對此，希金斯解釋，「共同利益不代表我們會採取同樣的應對方式，擁有多樣化的手段，對於達到相同目標來說，有時候反而更有戰術優勢」。

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